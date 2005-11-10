Ufficiale Dopo tre stagioni in Germania, Wiankowska sbarca in Italia: ha firmato con il Como 1907

È attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Como 1907 Femminile "dà il benvenuto a Martyna Wiankowska, con il club che continua il suo impegno nel rafforzamento della squadra in vista della sua prima stagione in Serie A Women.

L'esterno classe 1996 approda a Como dopo tre stagioni in Germania, al Colonia. Nel suo percorso ha anche vestito la casacca del Turbine Potsdam dopo aver cominciato la sua carriera in Polonia, vincendo un campionato e due Coppe di Polonia con il Czarni Sosnowiec. Con la Nazionale Maggiore polacca dal 2015, Wiankowska ha rappresentato la Polonia a Europei, Nations League, Algarve Cup e qualificazioni ai Mondiali.

Wiankowska porterà la sua esperienza, velocità e versatilità sulla corsia laterale sinistra, fornendo alla coach Selena Mazzantini un'altra pedina a disposizione in preparazione alla stagione di Serie A Women".

Queste le sue dichiarazioni post firma: "Sono molto felice di essere qui e di aver ricevuto questa opportunità. Lavorerò duramente per cercare di aiutare questa squadra in ogni modo possibile". Cui hanno fatto eco quelle dell'Head of Women's Football Heather O'Reilly: "Martyna ha un mancino fantastico e può giocare ovunque sulla corsia di sinistra, come difensore, come esterno di centrocampo o anche in posizioni più avanzate. È una giocatrice forte e potente, oltre che essere molto affidabile".