Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Parma piazza un colpo per la fascia destra: arriva Merlo dall'Inter

Il Parma piazza un colpo per la fascia destra: arriva Merlo dall'Inter TUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 15:25Calcio femminile
La classe '99 lascia per la prima volta il club nerazzurro dove è cresciuta e ha collezionato quasi 200 presenze in carriera

Dopo dodici anni con la maglia nerazzurra dell'Inter, più tutto il settore giovanile, per Beatrice Merlo è arrivato il momento di salutare la squadra in cui è nata e cresciuta. Il suo futuro infatti sarà al Parma, sempre in Serie A Women.

Il comunicato del Parma su Merlo

"Parma Calcio 1913 comunica di aver tesserato la calciatrice Beatrice Merlo, che entra a far parte della rosa gialloblu con un contratto sino al 30 giugno 2029, dopo il trasferimento a titolo definitivo dall' F.C. Internazionale.

Terzina destra classe 1999, è cresciuta nel settore giovanile dell'Inter, Club con cui ha esordito giovanissima in Serie A e al quale ha legato l'intera carriera, contribuendo alla promozione in massima serie e alla crescita del progetto nerazzurro. Nel corso degli anni è entrata stabilmente nel giro della nazionale italiana, dopo aver vestito la maglia azzurra in tutte le principali selezioni giovanili".

Queste le prime parole di Merlo come nuova giocatrice del Parma Calcio:

'Dopo 16 anni con la stessa maglia, oggi ne indosso una nuova. È il primo trasferimento della mia carriera e l'emozione è davvero tanta. Non vedo l'ora di conoscere il gruppo, iniziare a lavorare insieme e affrontare questa nuova avventura. Grazie al Parma per la fiducia. Si parte!'

Il saluto dell'Inter a Merlo

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Beatrice Merlo: il difensore 1999 si trasferisce al Parma a titolo definitivo.

La sua esperienza con l'Inter termina dopo otto stagioni in cui ha collezionato 159 presenze e 5 gol con la maglia dell'Inter. A Beatrice i migliori auguri da parte del Club per il prosieguo della sua carriera".

Segui tutte le partite della tua squadra a soli 9,99€. Attiva l’Offerta di TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Inter, c'è il rinnovo della bandiera Merlo: l'esterna ha firmato fino al 2027 Inter, c'è il rinnovo della bandiera Merlo: l'esterna ha firmato fino al 2027
Inter Women, Merlo: "Voglio crescere con questo Club e portare qualche titolo" Inter Women, Merlo: "Voglio crescere con questo Club e portare qualche titolo"
Italia femminile, Merlo: "Un viaggio inaspettato ma che ha lasciato un grande segno"... Italia femminile, Merlo: "Un viaggio inaspettato ma che ha lasciato un grande segno"
Altre notizie Calcio femminile
Il Parma piazza un colpo per la fascia destra: arriva Merlo dall'Inter UfficialeIl Parma piazza un colpo per la fascia destra: arriva Merlo dall'Inter
Dopo tre stagioni in Germania, Wiankowska sbarca in Italia: ha firmato con il Como... UfficialeDopo tre stagioni in Germania, Wiankowska sbarca in Italia: ha firmato con il Como 1907
Dopo due anni, Cox saluta il Parma. Firma con il Sassuolo: "Credo molto in questo... UfficialeDopo due anni, Cox saluta il Parma. Firma con il Sassuolo: "Credo molto in questo progetto"
Roma Femminile, Piovani: "C'è da mantenere quanto già fatto. E semmai migliorarlo"... Roma Femminile, Piovani: "C'è da mantenere quanto già fatto. E semmai migliorarlo"
Un 'calcio' al movimento femminile: Appetiti (AIC) e l'ex senatore Nannicini sul... Un 'calcio' al movimento femminile: Appetiti (AIC) e l'ex senatore Nannicini sul decreto Sport
Papp nuova calciatrice del Sassuolo Femminile: "Voglio ritrovare il piacere di giocare"... UfficialePapp nuova calciatrice del Sassuolo Femminile: "Voglio ritrovare il piacere di giocare"
Parma Women, triennale per Tegan Bowie: l'attaccante arriva a parametro zero UfficialeParma Women, triennale per Tegan Bowie: l'attaccante arriva a parametro zero
Parma Women, dal Kolding arriva Signe Christensen: accordo biennale UfficialeParma Women, dal Kolding arriva Signe Christensen: accordo biennale
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la Juve, finalmente Kolo Muani. Alajbegovic altro colpo per Spalletti, poi altri tre acquisti subito. Mancini, le scuse e la voglia di farsi perdonare attraverso le vittorie: per adesso tante parole e pochi fatti. La FIGC si gioca tutto
Primo piano
Immagine top news n.0 Malagò: "Zola? Sbagliato dire sia sì che no. Penso che torni anche Oriali"
Immagine top news n.1 Dopo Castro ecco anche l'annuncio di Dovbyk: il comunicato del Bologna
Immagine top news n.2 Santiago Castro è della Roma, ci sono i comunicati. Prende la maglia numero 9
Immagine top news n.3 Juventus, definite le ultime formalità per Alajbegovic: i dettagli dell'operazione
Immagine top news n.4 Un mese di calciomercato estivo alle spalle, tutti gli affari già ufficiali in Serie A
Immagine top news n.5 Lecce, Banda è un caso. Trinchera: "Temiamo che sia accaduto qualcosa che non c'entri col calcio"
Immagine top news n.6 Inter, ecco John Stones! Il difensore inglese atterrato a Linate: "Sono felice"
Immagine top news n.7 Retroscena Cardinale: ha mandato un messaggio ad Amorim. L'indizio di mercato c'è
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il mercato dell'Inter non si può fermare al colpo Stones Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus si è data un limite: perché è il dentro o fuori per Kolo Muani
Immagine news podcast n.2 Castro-Dovbyk è un doppio colpo che fa tutti felici: anche Gasp e le casse di Saputo
Immagine news podcast n.3 Milan, Juventus e Napoli hanno già in casa tre acquisti 'inattesi'
Immagine news podcast n.4 Fiorentina sempre più scatenata, ma che ne sarà di Kean? Ipotesi addio, ma a che prezzo?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 L'ex arbitro Minelli: "Giro di vite sul VAR per correggere solo gravi ed evidenti errori"
Immagine news Altre Notizie n.2 VAR, Minelli: "Giusto ridare centralità all'arbitro. Mai più un caso Bastoni"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bucchioni: "Malagò poteva evitare questo tsunami. Stanno cercando in tutti i modi..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, per Mastantuono il Real preferisce il prestito in Europa. C'è anche la Roma
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Chakvetadze: "Sognavo di giocare in Serie A, sono in un grande club"
Immagine news Serie A n.3 I ritiri e le amichevoli precampionato di tutte le squadre
Immagine news Serie A n.4 Udinese, tra poco la presentazione di Mergim Vojvoda
Immagine news Serie A n.5 Roma, sciopero dei dipendenti. "Gasperini ci ringrazia, la società ci caccia"
Immagine news Serie A n.6 Castro sul podio: le 10 cessioni più ricche in Serie A dopo un mese di mercato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Martinelli: "Questo è l'anno della conferma e Avellino è la piazza giusta"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, operazione al ginocchio per Sekulov: intervento perfettamente riuscito
Immagine news Serie B n.3 Per Skjellerup può ancora esserci la Serie B: il SudTirol pensa a lui per l'attacco
Immagine news Serie B n.4 Palermo, c'è l'addio di Lund a titolo definitivo: giocherà nel Birmingham City
Immagine news Serie B n.5 Il Palermo chiude il ritiro in Val Gardena. Tutto è pronto per il tour australiano: partenza il 3 agosto
Immagine news Serie B n.6 Benevento, spunta una rivale nella corsa a Cherubini: Il Las Palmas tenta il blitz
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Pineto partirà da Latina. Di Giuseppe: "Un buon avvio sarebbe grande iniezione di fiducia"
Immagine news Serie C n.2 Turati: "Avvio di campionato complicato, ma noi siamo lo Spezia: dobbiamo farci valere"
Immagine news Serie C n.3 Bari, Rastelli sul calendario: "Dobbiamo vincere più gare possibili. Soprattutto gli scontri diretti"
Immagine news Serie C n.4 Pescara, Buscè sul calendario: "Serve la testa giusta contro tutte le avversarie"
Immagine news Serie C n.5 Monopoli, Chiricallo e Colombo in coro: "Ogni gara rappresenta un valore importante da affrontare"
Immagine news Serie C n.6 Folgore Caratese, colpo d'esperienza in mezzo al campo: arriva Ndoj
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cannes-Roma, Gasperini cerca ritmo e risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Karlsruher-Inter, prosegue la preparazione dei nerazzurri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Standard Liegi-Juventus, Spalletti vuole alzare ritmo e intensità
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Parma piazza un colpo per la fascia destra: arriva Merlo dall'Inter
Immagine news Calcio femminile n.2 Dopo tre stagioni in Germania, Wiankowska sbarca in Italia: ha firmato con il Como 1907
Immagine news Calcio femminile n.3 Dopo due anni, Cox saluta il Parma. Firma con il Sassuolo: "Credo molto in questo progetto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Piovani: "C'è da mantenere quanto già fatto. E semmai migliorarlo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Un 'calcio' al movimento femminile: Appetiti (AIC) e l'ex senatore Nannicini sul decreto Sport
Immagine news Calcio femminile n.6 Papp nuova calciatrice del Sassuolo Femminile: "Voglio ritrovare il piacere di giocare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Uomo vero, allenatore che ha segnato un'epoca: la storia di Osvaldo Bagnoli Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi ha fatto brutta figura? Tutti noi ma per colpa solo loro…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 30 luglio 1966, l'Inghilterra riporta il calcio a casa. Con un gol fantasma di Hurst
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la scheda su Ricardo Mangas al Monza
Newsticker
29/07 Mancini: «Pentito di aver lasciato tre anni fa, adesso torniamo a far giocare bene la Nazionale»
29/07 FIFA, la nuova società commerciale voluta da Infantino scatena la protesta europea
28/07 Zidane nuovo commissario tecnico della Francia: «Era l’unica cosa che volevo»
28/07 Malagò: «Mancini ct, Ranieri dt e presidente Club Italia»
28/07 Il Tribunale dichiara il fallimento del Brescia di Cellino, 20 milioni di debiti