Ufficiale Il Parma piazza un colpo per la fascia destra: arriva Merlo dall'Inter

La classe '99 lascia per la prima volta il club nerazzurro dove è cresciuta e ha collezionato quasi 200 presenze in carriera

Dopo dodici anni con la maglia nerazzurra dell'Inter, più tutto il settore giovanile, per Beatrice Merlo è arrivato il momento di salutare la squadra in cui è nata e cresciuta. Il suo futuro infatti sarà al Parma, sempre in Serie A Women.

Il comunicato del Parma su Merlo

"Parma Calcio 1913 comunica di aver tesserato la calciatrice Beatrice Merlo, che entra a far parte della rosa gialloblu con un contratto sino al 30 giugno 2029, dopo il trasferimento a titolo definitivo dall' F.C. Internazionale.

Terzina destra classe 1999, è cresciuta nel settore giovanile dell'Inter, Club con cui ha esordito giovanissima in Serie A e al quale ha legato l'intera carriera, contribuendo alla promozione in massima serie e alla crescita del progetto nerazzurro. Nel corso degli anni è entrata stabilmente nel giro della nazionale italiana, dopo aver vestito la maglia azzurra in tutte le principali selezioni giovanili".

Queste le prime parole di Merlo come nuova giocatrice del Parma Calcio:

'Dopo 16 anni con la stessa maglia, oggi ne indosso una nuova. È il primo trasferimento della mia carriera e l'emozione è davvero tanta. Non vedo l'ora di conoscere il gruppo, iniziare a lavorare insieme e affrontare questa nuova avventura. Grazie al Parma per la fiducia. Si parte!'

Il saluto dell'Inter a Merlo

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Beatrice Merlo: il difensore 1999 si trasferisce al Parma a titolo definitivo.

La sua esperienza con l'Inter termina dopo otto stagioni in cui ha collezionato 159 presenze e 5 gol con la maglia dell'Inter. A Beatrice i migliori auguri da parte del Club per il prosieguo della sua carriera".