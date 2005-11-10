Ufficiale
Fiorentina Femminile, primo contratto pro per Baccaro: ha firmato fino al 2028
TUTTOmercatoWEB
Con la nota che di seguito riportiamo integralmente, la Fiorentina Femminile ha fatto sapere che "la calciatrice Giulia Baccaro ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società viola.
Attaccante classe 2007, Giulia si è trasferita a Firenze per crescere nel vivaio viola, militando nella formazione primavera. Già aggregata alla Prima Squadra, ha fatto il suo debutto in Serie A con la nostra maglia nel 2025 nel match contro il Milan.
La giocatrice si è legata alla Fiorentina fino al 30 Giugno 2028. Congratulazioni Giulia!".
Articoli correlati
Altre notizie Calcio femminile