© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio e Mercato’, è intervenuto il centrocampista del Cagliari Niccolò Barella dopo la vittoria sull’Inter: “La prestazione? Io do sempre tutto, anche quando faccio male. Oggi la squadra è protagonista di questa vittoria, abbiamo dato tutto, siamo andati a 100 all’ora e siamo contentissimi di questo. Da dove arriva questa sicurezza? Dalla voglia di toglierci dei sassolini dalla scarpa e di superare un momento difficile. È stata una vittoria di personalità, altrimenti non vinci contro l’Inter. Le voci sul futuro? Per me è uno stimolo a fare sempre meglio, aiutare la squadra e dare quello che posso. Voglio dare il massimo per la squadra della mia città, per cui faccio il tifo. A chi mi ispiro? Ho sempre detto che mi è sempre piaciuto molto Stankovic, anche se io non ho il suo tiro”.