Focus TMW Cagliari, come vanno i prestiti in Serie B: Radunovic subito titolare allo Spezia

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto.

Questo il punto della situazione in casa Cagliari.

Boris Radunovic (portiere, Spezia) - Nei primi sei mesi di stagione non è mai stato impiegato e così ecco il prestito in Liguria durante la sessione invernale di calciomercato. Titolare fin dal primo match ha portato sicuramente esperienza fra i pali. Il giocare alle spalle di una delle difese più perforate dell'intera Serie B sicuramente non lo sta aiutando.

Nicolò Cavuoti (centrocampista, Bari) - Dopo la prima parte di stagione in Sardegna il centrocampista classe 2003 è approdato in Puglia mettendo a referto undici presenze, di cui tre da titolare. A referto anche un assist nell'1-1 di Padova.