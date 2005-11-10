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Cagliari, il sogno continua: pari con la Juve e quarto posto da difendere

Elena Accardi
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Elena Accardi
Oggi alle 07:53Serie A
12.10.2026 07:53Serie A
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Il Cagliari pareggia 1-1 con la Juventus, conserva il quarto posto e sogna in grande. Pisacane si gode la grinta dei rossoblù, ora testa al Monza.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue il momento d'oro del Cagliari che ieri sera, alla Unipol Domus, ha strappato un altro punto importante per il proprio campionato. L'1-1 contro la Juventus consente ai sardi di mantenere il quarto posto in classifica e i tifosi continuano a sognare.
Tirare le somme ora è decisamente troppo presto, ma quanto si vede volta per volta in campo lascia ben sperare. Deiola e soci hanno cominciato questa stagione nel migliore dei modi, mettendo in chiaro che il giusto carattere può far si che le soddisfazioni arrivino. Il diktat del tecnico Fabio Pisacane sta dando frutti importanti e ora bisogna solamente continuare su questa strada. Gestire altre trentadue partite con questa grinta sarà senza dubbio difficile e l'obiettivo primario resta sempre quello del raggiungimento della salvezza, ma chissà che quest'anno qualcosa non cambi.

La soddisfazione di Pisacane

Nonostante il pareggio di ieri sera lasci un po' l'amaro in bocca per i due sfumati, il tecnico Pisacane si coccola la sua squadra. Consapevole che rispetto ad altre formazioni ci siano delle differenze, l'allenatore dei cagliaritani non nasconde anche la gioia per l'avvio sprint dei suoi. Che ci sia ancora tanto da migliorare è fuori di dubbio e pure il tabellino marcatori andrebbe rimpolpato, ma le prestazioni dei rossoblù al momento sono soddisfacenti. "Abbiamo tenuto testa a una squadra che lotta con un obiettivo diverso. Il gruppo mi ha fatto vedere che è rimasto quello prima della sosta. Dobbiamo sempre mettere fuori il carattere a prescindere dall'avversario", così il mister isolano sulla prestazione contro i bianconeri.

Testa alla prossima

La settimana della sesta giornata si è chiusa e da oggi ne comincia un'altra. Il pari contro la Vecchia Signora va già archiviato e ora bisogna voltare pagina. Lunedì prossimo ci sarà l'incontro col Monza, in trasferta. L'attenzione dovrà restare massima e la fame per conquistare i tre punti dovrà essere a mille. Il verdetto finale sarà poi il campo a darlo.

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