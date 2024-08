Cajuste ad un passo dalla firma con l'Ipswich Town. Ecco quanto incasserà il Napoli

David Neres sarà un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro e il Benfica - conferma Sky Sport - stanno ultimando tutti gli ultimi documenti per formalizzare l'arrivo del classe 1997, dopo l'incontro di campionato contro il Casa Pia in programma domani (sabato) alle 21.30. Operazione da 28 milioni di euro bonus inclusi, con Neres che viaggerà verso l'Italia nella giornata di domenica per poi sostenere le visite mediche nella mattinata di lunedì.

Le parole di Schmidt

Per il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, quella di domani contro il Casa Pia rischia di essere già un'ultima spiaggia. Subissato di critiche dopo il disastroso esordio (sconfitta 2-0 in casa contro il Famalicao), il tecnico tedesco cerca il riscatto ma non crede di essere in bilico: "Dobbiamo vincere e giocare un buon calcio. Da allenatore sono convinto che se giochi bene, le probabilità di vincere sono maggiori. David Neres verso la cessione? Non è facile, ma è normale che ci siano queste situazioni, puoi sempre perdere giocatori durante il mercato e devi essere pronto a prenderne eventualmente altri per mantenere alto il livello della squadra. Ho cercato di essere molto onesto ma non credo che abbia senso aggiornare sempre quello che sta succedendo con ogni giocatore. Non posso parlare delle trattative in modo chiaro: ci sono trattative in uscita, soprattutto con David Neres, ma lui è molto professionale e dà tutto in allenamento. Ma di questo devo tener conto quando preparo la squadra per le partite".

Napoli, Cajuste va in Premier League

Nel frattempo - riporta sempre Sky Sport - è tutto fatto per il passaggio di Jens Cajuste all'Ipswich Town: dopo l'affare naufragato col Brentford, l'operazione stavolta il centrocampista classe '99 si trasferirà in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni.