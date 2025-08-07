Napoli, Cajuste torna all'Ipswich Town. Prestito con obbligo di riscatto in caso di Premier
Jens Cajuste lascia il Napoli e torna in Inghilterra, all'Ipswich Town, esattamente il club in cui ha militato la scorsa stagione in prestito. Il centrocampista svedese, classe 1999, si trasferisce nuovamente in prestito, ma stavolta con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione in Premier League dei Tractor Boys.
Il comunicato ufficiale della SSC Napoli
"La SSC Napoli ufficializza la cessione di Jens Cajuste all'Ipswich Town Football Club con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In bocca al lupo, Jens!".
I numeri di Cajuste tra Napoli e Ipswich Town
Cajuste è stato acquistato dal Napoli il 10 agosto 2023, firmando un contratto quinquennale. Con gli azzurri si contrano 35 partite e zero gol. Poi, appunto, il prestito all'Ipswich del 2024-2025 con 33 partite giocate e una rete segnata.
