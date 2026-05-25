Lazio, Pedro: "Mi mancheranno tante cose di questa squadra e della nostra bella tifoseria"

Ultima gara sabato sera con la maglia della Lazio per Pedro. Il numero 9 del team di Maurizio Sarri ha deciso la gara contro il Pisa con un suo gol. Al termine del match il giocatore ha parlato ai taccuini di Fantacalcio.it:

"Sicuramente la tristezza per l'addio - ha esordito - perché mi mancheranno tante cose, di questa squadra, di questo bel gruppo, della nostra bella tifoseria. E' un giorno molto triste, come già avevo detto, ma allo stesso tempo sono contento per aver fatto un'ultima, bella prestazione e aver fatto gol. Averlo fatto qui, con tutti i miei compagni, è però un bellissimo ricordo, che mi rimarrà, di una giornata così speciale".

L'attaccante spagnolo ha poi elogiato i tifosi biancocelesti sottolineando come gli abbiano dato "molta soddisfazione in ogni partita, in ogni allenamento. Quando andavo al centro sportivo, c'era tutta la gente fuori: hanno tutti, sempre, avuto molta, molta stima di me. Questa è una cosa che per sempre porterò nel mio cuore. E poi l'Italia è come la Spagna: sono tutti molto carini, affettuosi, caldi, simili agli spagnoli. E per questo, dal primo momento, mi sono sempre trovato benissimo qui. Il percorso che ho fatto qui mi rimarrà sempre nel cuore".