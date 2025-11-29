Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 novembre

INSIGNE VICINISSIMO ALLA LAZIO. MILAN, OSSERVATO IL TALENTO GRECO KARESTAS. STANCIU, ADDIO AL GENOA DOPO SEI MESI?



ATALANTA

Honest Ahanor nel mirino della Premier League. Nottingham Forest e Brighton stanno seguendo con attenzione il giovane centrale ma l'operazione si preannuncia tutt'altro che semplice: la Dea chiede 40 milioni di euro per lasciarlo partire.

FIORENTINA

Il Barcellona avrebbe iniziato a muoversi per il centravanti della Nazionale italiana. Con tanto di primo incontro a Londra fra Deco, direttore sportivo del club catalano, e la World Soccer Agency, la società che cura gli interessi del calciatore.

GENOA

Nicolae Stanciu potrebbe lasciare il Genoadopo appena sei mesi. Il tecnico del Rapid Bucarest, Costel Gâlcă, ha aperto pubblicamente alla possibilità di riportare in Romania il trequartista trentaduenne, attualmente ai margini del progetto rossoblù.

LAZIO

secondo le ultime informazioni fornite da Il Messaggero, è tutto fatto per l'arrivo dell'esterno offensivo di 34 anni. Lo storico ex capitano del Napoli, svincolato dall'estate dopo il suo addio da Toronto e dalla MLS, percepirà uno stipendio tra 1.2 e 1.3 milioni di euro, in una trattativa condotta in prima persona dal presidente Claudio Lotito per suo volere, togliendo di fatto le redini al ds Fabiani.

L'entourage di Nuno Tavares ha cominciato a verificare le possibilità correnti per il loro assistito, in particolar modo in Arabia Saudita. Con la giusta proposta, la Lazio, l'agente e il portoghese di 25 anni si saluterebbero. Questo anche perché il club biancoceleste si fionderebbe su Aaron Martin, in scadenza col Genoa. Altrimenti sullo sfondo rimangono Gaaei (Ajax) e Kike Salas del Siviglia.

TORINO

Per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio, l'obiettivo prioritario sembra essere tornato Aurele Florian Amenda. Il centrale svizzero classe 2003 era già stato nel mirino dei granata in estate come possibile alternativa a Saul Coco, prima che la sua permanenza facesse sfumare l'affare. L'idea è di impostare un'operazione sulla falsariga di quella che ha portato in estate Niels Nkounkou, ovvero un prestito con opzione di riscatto. I buoni rapporti con il club tedesco rendono l'affare plausibile.

MILAN

Alcuni osservatori del Milan si sono recati in Belgio per assistere alla partita tra Genk e Basilea di Europa League. L'osservato speciale era il giovane Kostantinos Karestas, classe 2007, che per la squadra belga ha segnato il gol decisivo per vincere la partita e conquistare i tre punti.

- - -

PELLEGRINI RINNOVA COL BETIS. PJANIC CHIUDE COL CALCIO GIOCATO. IL CELTIC IN CHIUSURA PER IL NUOVO ALLENATORE



INGHILTERRA

Intervenuto in conferenza stampa, Pep Guardiola ha parlato del futuro di Bernardo Silva. Il capitano del Manchester City è in scadenza di contratto. Il tecnico ha fatto sapere di non aver ancora parlato col giocatore, ma che sarà soddisfatto di qualsiasi decisione prenderà. "Voglio il meglio per Bernardo. Se vorrà restare ne sarò più che felice, ma non parlo di questo argomento con lui e desidero solo il meglio per la sua famiglia. È qui da nove anni e deciderà con il club la cosa migliore per lui". Per Bernardo Silva si parla di un possibile ritorno al Benfica, sua squadra del cuore.

SPAGNA

Il Real Betis ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Manuel Pellegrini, che resterà alla guida del club andaluso almeno fino al 30 giugno 2027. L’accordo, esteso di un’ulteriore stagione, consolida la fiducia totale riposta dalla dirigenza nel tecnico cileno, arrivato a Siviglia nell’estate del 2020.

RESTO DEL MONDO

Nei giorni scorsi aveva fatto notizia la presenza di Miralem Pjanic alla Continassa. Una visita di cortesia alla Juventus in cui aveva avuto modo di incontrare la squadra, il tecnico Luciano Spalletti e l'ex compagno Giorgio Chiellini, ricevendo in dono la maglia col suo numero 5.

La presenza del classe '90 nelle strutture bianconere aveva fatto sorgere un'idea romantica a molti tifosi: un ritorno, fosse solo per 6 mesi, dopo il discusso addio del 2020 per il passaggio al Barcellona nell'ambito dell'arrivo a Torino di Arthur. Eventualità però non praticabile, visto che da oramai qualche settimana il bosniaco ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e di dire basta col calcio giocato.

L'idea di Pjanic è comunque quella di restare all'interno del mondo del calcio, evidentemente con un ruolo diverso da quello vissuto fino ad oggi al centro del terreno di gioco. In questi mesi l'oramai ex centrocampista si trova a Dubai insieme alla sua famiglia, dove sta studiando per diventare agente con la volontà di prendere l'abilitazione e seguire così questa direzione. Nel corso della sua carriera da calciatore, ricordiamo, il bosniaco ha messo insieme un totale di 363 presenze con società italiane, con le maglie di Roma prima e Juventus poi.

Il Celtic si appresta a chiudere per il nuovo allenatore. Per la sfida di domenica contro l'Hibernian siederà in panchina, presumibilmente per l'ultima volta, il traghettatore Martin O'Neill. Il 73enne ha fin qui guidato gli hoops in sei partite dopo le dimissioni di Brendan Rodgers, vincendone cinque. I campioni di Scozia stanno per chiudere con Wilfried Nancy, attualmente alla guida del Columbus Crew

Intervistato dall'emittente portoghese Sport TV, l'attaccante dell'Al-Nassr, Joao Felix, ha spiegato la scelta che lo ha portato in Arabia Saudita:

"Ciò che mi ha spinto ad arrivare è stato il desiderio del club di avermi. La verità è che volevo tornare al Benfica nelle ultime tre estati, è sempre stato un mio desiderio, l'ho sempre detto ai miei agenti, ma non c'è mai stato un serio interesse da parte del club, non so da chi. Ma il mio desiderio è sempre stato quello di tornare, l'opportunità non si è mai presentata, non per via delle commissioni di trasferimento o degli stipendi, niente a che vedere con quello. È sempre stata una mancanza di volontà da parte dell'altra parte, e l'Al Nassr si è fatto avanti in quest'ultima sessione di calciomercato con più desiderio e disponibilità. E quando ciò accadrà, non potremo rifiutare".