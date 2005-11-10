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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 ottobre

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 01:00Serie A
11.10.2026 01:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

INTER, SUCIC ALLONTANA I RUMOR D'ADDIO. ECCO LE BIG CHE CERCANO CAPRILE E KVERNADZE. JUVE, PER GENNAIO OCCHI SU TAGLIAFICO

Il centrocampista dell'Inter, Petar Sucic, in nazionale aveva parlato del minutaggio all'Inter con parole che a qualcuno erano sembrate un messaggio sul futuro lontano dai nerazzurri. Ma dopo il 3-0 con suo gol al Parma, ha spiegato a Dazn: "Ho solo detto che è troppo presto per parlare ora di minuti; vedremo tra 2-3 mesi. Stavo pensando ai minuti, non all’addio al club, quindi è semplice così. Ognuno può dire quello che vuole, ma io so cosa voglio fare. E per me è solo importante giocare, aiutare la squadra, e sono felice quando lo faccio".

Arrivato tra mille perplessità, Guglielmo Vicario si sta prendendo sia a parole che con i fatti la porta della Juventus. Oltre a ben figurare tra i pali, l'ex portiere del Tottenham è uno dei quelli che alla Continassa si fanno sentire maggiormente dimostrando di avere il carisma per poterlo fare. Doti che stanno convincendo il mister Luciano Spalletti, il primo ad avere dubbi su Vicario in estate. Continuando così, e la combinazione di vari eventi tra cui l'infortunio al crociato di Grabara e l'arrivo in tutta fretta di Neto (peraltro squalificato per questo weekend) inducono a pensare che Vicario non avrà patemi relativi alla titolarità, per il portiere il riscatto del cartellino dal Tottenham diventa sostanzialmente obbligatorio. Come ricorda Tuttosport, il costo del cartellino sarebbe di 8 milioni di euro più 2 di bonus: un affare, visto il livello del portiere in questione.

Sempre in casa bianconera intanto in vista di gennaio, come riporta Tuttosport, l'obiettivo numero uno resta Nicolas Tagliafico. Un giocatore che, sul finire dell'ultima sessione di mercato, sembrava già di fatto vestito di bianconero. Il suo arrivo però era subordinato all'uscita di Cabal e, siccome alla fine il colombiano è rimasto a Torino, non è arrivata la tanto attesa fumata bianca.

Giorgi Kvernadze è senza ombra di dubbio uno degli uomini di punta di questo inizio di stagione in Serie A. Il georgiano si sta rivelando la stella del Frosinone rivelazione, avendo messo insieme fin qui 5 gol e 2 assist in 6 apparizioni tra campionato e Coppa Italia. Un rendimento che, quasi inevitabilmente, lo rende un possibile pezzo pregiato del mercato. Stando a quello che riferisce il Corriere dello Sport, Kvernadze è seguito con interesse da Roma, Fiorentina e Napoli. Proprio gli azzurri lo visioneranno da vicino questa sera, visto che al Maradona è in programma la sfida tra la squadra di Allegri e il Frosinone. In casa ciociara, comunque, non c'è alcun allarmismo per un'eventuale cessione: offerte per ora sono arrivate e, visto l'ingresso in società del fondo Clara Vista, non c'è la volontà di svendere i propri talenti. Inoltre, un altro aspetto di cui tenere conto. Il Batumi, club georgiano da cui Giorgi è arrivato in Italia, conserva il 50 per cento sulla rivendita. Il mercato invernale non è così lontano: con un Kvernadze così, potrebbero aumentare i corteggiatori e soprattutto arrivare offerte concrete.

Elia Caprile è uno dei giocatori più apprezzati del Cagliari in questa stagione. Anche perché finora ha subito solamente due gol in campionato, il migliore della Serie A. Lo ha fatto in due gare diverse: l'uno a zero contro l'Inter, unica sconfitta finora per i rossoblù. E poi nella vittoria per due a uno contro l'Atalanta, a Bergamo. In questo momento Caprile non sta contrattando con il club per prolungare l'accordo oltre il 30 giugno del 2029. Arrivato a gennaio del 2025 inizialmente in prestito, poi era riuscito a convincere il Cagliari a riscattarlo per 8 milioni di euro. Negli scorsi mesi è finito nel mirino delle big - Milan, ma anche Inter - ma le cifre richieste dai rossoblù erano alte. La situazione ora non è cambiata, ma va detto che a fine stagione avrà solamente altre due annate di contratto, quindi potrebbe essere l'ultima opportunità per cederlo a determinate cifre. Dovrebbe però partire un domino che, comunque, coinvolgerebbe anche una grande, considerando che la Juve è ora soddisfatta di Vicario, mentre Milan e Inter dovranno valutare eventuali cambi. Caprile, in ogni caso, potrebbe essere realisticamente preso per una cifra fra i 20 e i 25 milioni di euro.

CHELSEA, COLE PALMER NON È IN VENDITA: FIRMATO IL RINNOVO... A VITA. BARCELLONA, KOUNDE PUO' PARTIRE?

Cole Palmer ha firmato ufficialmente un nuovo contratto con il Chelsea fino al 2034. Il fantasista dei Blues, rimasto a Londra per recuperare appieno la forma fisica, ha deciso di legarsi ulteriormente al club e di siglare un nuovo contratto che lo manterrà a Stamford Bridge. Il 24enne aveva già un accordo valido per i prossimi sette anni, ma insieme alla società ha scelto di estendere maggiormente la scadenza. La sua permanenza è stata prolungata di un ulteriore anno, a condizioni migliorate che ricompensano l'importanza di Palmer per il Chelsea. Questo dà seguito alla campagna di rinnovi, tra il capitano Reece James, il centrocampista Moises Caicedo, l'attaccante Joao Pedro e l'ala Pedro Neto.

Sembrano ormai lontani i tempi della stagione 2024/25, quando Jules Koundé si affermava tra i migliori terzini destri al mondo. Oggi la sua situazione al Barcellona è radicalmente cambiata: il francese ha perso la titolarità e il suo rendimento desta sempre più perplessità. Questo scivolamento nelle gerarchie del club blaugrana ha riacceso le sirene di mercato, con il Chelsea pronto a farsi avanti. Dopo aver visto sfumare l'acquisto nel 2022 a causa dell'inserimento decisivo di Laporta, i Blues continuano a seguire Kounde, forti del suo percorso complessivamente positivo in Spagna. Come svelato da MARCA, diversi club di Premier League monitorano la sua posizione e da Londra hanno chiesto informazioni in estate e vorrebbero sondare il terreno già per il mercato invernale. L'interesse per l'esterno, tuttavia, secondo quanto riferito dalla BILD riguarda anche il Bayern Monaco che ha inserito il suo profilo nel mirino. Il Barcellona valuta la cessione di Koundé a una cifra di almeno 50 milioni di euro, stando a quanto si apprende.

Il NEC Nijmegen ha ufficializzato l’arrivo di Mitchel Bakker. Il difensore olandese, svincolato, ha firmato un contratto annuale valido fino all’estate del 2027, con il club che si è riservato anche un’opzione per prolungare l’accordo di un’ulteriore stagione.

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