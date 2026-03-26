Camarda: "Tifiamo tutti insieme per l'Italia. Ci siamo sentiti con Palestra e Pisilli"

Francesco Camarda, attaccante in prestito al Lecce dal Milan al seguito dell'Italia Under 21, impegnata a Empoli contro i pari età della Macedonia del Nord per il girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria, ha parlato a fine primo tempo ai microfoni di Rai Sport: "Sto facendo tanti sacrifici, mi alleno tanto, ogni giorno faccio doppia seduta tra fisioterapia e palestra, dandomi da fare per rientrare prima possibile. Ci sono però dei tempi dettati e prestabiliti dal chirurgo che mi ha operato".

Gol di Ndour alla Camarda, in ogni caso.

"Cher è fortissimo, lo sappiamo tutti e non devo essere io a dirlo. Sono contentissimo per lui e per tutta la squadra. Ora il ct dirà le cose giuste".

Stasera tutti a guardare Italia-Irlanda del Nord. Ha parlato con Pisilli e Palestra?

"Stasera tutta l'Italia sarà collegata, è una partita importantissima e tutti noi dobbiamo tifare e sostenere. Con Palestra e Pisilli ci siam sentiti, sono contentissimi e carichi e noi lo siamo per loro. Speriamo in meglio".