Lecce, completato l'iter riabilitativo di Camarda. Tornerà a disposizione la prossima settimana

Vede la luce in fondo al tunnel Francesco Camarda, infortunatosi alla spalla ad inizio gennaio e fuori nelle ultime 14 partite. L'attaccante classe 2008 del Lecce, ma di proprietà del Milan, fa sapere il club salentino ha completato l'iter di riabilitazione svolto a Milano e dal 21 aprile tornerà a completa disposizione della squadra di Eusebio Di Francesco per il rush finale di stagione.

Arrivato al Lecce dal Milan dello scorso mercato estivo in prestito con la formula del prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro e controriscatto a 4 milioni in favore della società rossonera, Camarda è stato autore di una stagione in chiaroscuro, in cui è sceso in campo per 17 volte (7 da titolare) e ha segnato il suo primo gol in Serie A lo scorso 28 settembre contro il Bologna.