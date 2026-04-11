Lecce, Di Francesco e l'impiego di Camarda: "Lo sapete che si è operato alla spalla?"

Partita di fondamentale importanza quella che attende il Lecce, in programma domani in trasferta a Bologna. Tra i tanti temi toccati in conferenza stampa dal tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco c'è anche il minutaggio di Francesco Camarda, questione che ha portato ad una risposta del mister non senza una punta di nervosismo: "Oggi sento dire da qualcuno che ha giocato poco. Ma lo sanno che è stato operato alla spalla? Finché è stato disponibile è sempre stato preso in considerazione".

Riguardo al match del girone d'andata, terminato 2-2 grazie proprio ad un gol last minute del giovane attaccante scuola Milan, ha detto: "Arrivò un risultato importante, una delle poche partite con i grandi con cui è arrivato il risultato. Noi dobbiamo fare grandi prestazioni per ottenere i risultati. Non ho visto il Lecce vincere una partita come ha vinto lo scorso anno a Venezia, lo dico perché ero presente. Noi dobbiamo vincere con merito e siamo qui a lottare per l'obiettivo finale".

Il Lecce è reduce dalla batosta rimediata a Pasquetta contro l'Atalanta, ma la reazione nei giorni successivi è arrivata: "La squadra ha lavorato con grande applicazione. Le chiacchiere lasciamole a chi le fa quotidianamente, noi pensiamo ai fatti, vogliamo trasformare i rischi dell'ultima partita in applausi".