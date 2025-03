Camolese: "Vanoli al Torino è stato molto bravo. Ricci? Speriamo abbia voglia di restare"

vedi letture

"Vanoli saprà come fare a motivare la squadra, lo sta già facendo. Conteranno le ambizioni personali e la classifica si può ancora migliorare". Giancarlo Camolese nell'intervista rilasciata a La Stampa ha sottolineato l'importanza di questo finale di stagione per i granata, malgrado l'Europa sia sfumata del tutto: "Qualche soddisfazione è arrivata... Con Zapata e gli innesti di gennaio si poteva fare di più, ma per come si sono messe le cose il tecnico è stato molto bravo a trovare una nuova struttura".

L'ex allenatore del Torino ha anche evidenziato l'incredibile impatto di Eljif Elmas: "Ha trovato la posizione e l'ambiente giusto, poi ha grandi qualità e giocate che servono con squadre chiuse. Adesso tocca alla società. Servono 5 cambi, bisogna potenziare tutti i settori per evitare cali di rendimento, le grandi squadre fanno così. Non si può sempre sperare che nessuno si faccia male".

Camolese ha poi parlato degli obiettivi per il prossimo anno: "Speriamo il club trovi le risorse necessarie per una squadra più forte. Pure Juric aveva chiesto rinforzi, poi con onestà gli hanno detto di non poterlo fare. Tra Ricci e Casadei, è più facile vedere Casadei anche l'anno prossimo perché è appena arrivato. Battute a parte, speriamo che non sia necessario il sacrificio di Ricci, ma anche che il giocatore voglia restare. È chiaro che un Torino più ambizioso avrebbe molte più chance per convincerlo".