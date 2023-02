Capello: "Complimenti a Thiaw. Un bel Milan che non ha concesso niente ma segnato poco"

Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha commentato il successo del Milan sul Tottenham nell'andata degli ottavi di Champions League: "Farei i complimenti di cuore a Thiaw per l'attenzione, e alla squadra avrei detto che siamo stati bravi a non far tirare in porta loro ma che avremmo anche potuto concretizzare e segnare di più. Un buon Milan comunque, soprattutto perché non ha concesso nulla. Quei tre dietro lì hanno imparato subito...".