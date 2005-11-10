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Capello: "La Roma è l'anti-Inter. Serve sangue freddo, magari io e Gasp lo abbiamo"

Capello: "La Roma è l'anti-Inter. Serve sangue freddo, magari io e Gasp lo abbiamo" TUTTOmercatoWEB
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Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 08:52Serie A
Il tecnico che vinse lo Scudetto con i giallorossi spiega: "Nella Capitale si passa facilmente dall'esaltazione alla depressione, ci vuole equilibrio".

L'ultimo allenatore ad aver vinto uno Scudetto con la Roma è Fabio Capello. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ormai opinionista ha spiegato: "Ci vogliono i giocatori per farlo, ma nella Capitale si passa facilmente dall'esaltazione alla depressione, è necessario equilibrio e sangue freddo. Forse qualcuno ci riconosce a me e Gasperini queste caratteristiche…".

L'anti-Inter

Capello indica i giallorossi come i principali antagonisti dei nerazzurri, ma va oltre, giudicando addirittura simili gli atteggiamenti della sua squadra e di quella attuale, che non può fare a meno di Paulo Dybala: "Se sta bene non puoi rinunciarci. Poi c'è Rodrigo Mora che ha classe e concretezza, ma anche Soule è importante".

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