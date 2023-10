Cardinale: "Berlusconi leggenda, cercherò di seguire le sue orme per rendere grande il Milan"

Nella serata statunitense di ieri il numero uno di RedBird Gerry Cardinale ha ricevuto il premio Leonardo Da Vinci Niaf per la Finanza da Jimmy Pitaro, presidente di ESPN a margine di un'importante serata in cui era presente anche il Presidente degli USA Joe Biden e la First Lady Jill Biden.

Il proprietario del Milan, per l'occasione, è stato raggiunto anche dai microfoni di SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni: "Berlusconi era una leggenda e un fuoriclasse. E io cercherò di seguire le sue orme per rendere sempre più grande il Milan. Possedere uno dei brand più storici di tutto il calcio europeo è un privilegio e un'esperienza unica, a prescindere da chi tu sia. Ma come studente di storia, non puoi che divenire ben presto consapevole delle gigantesche orme italiane che stai percorrendo, così come della tua enorme responsabilità nei confronti della gente e dei tifosi che si auto-definiscono ‘Milanisti’.

Andando avanti, a 40 anni dopo, quasi negli stessi giorni, mi sono ritrovato in un tripudio simile fuori dal Duomo di Milano, a gioire con i milanesi per la vittoria nel Campionato Italiano dell'AC Milan. Pochi giorni prima della conquista dello Scudetto, avevamo concordato li termini per l’acquisizione dell’ACM Milan da parte di RedBird, ma abbiamo tenuto in sospeso l’annuncio dell’accordo fino a dopo la partita, per non distrarre la squadra né i tifosi. Ma mentre stavo lì in Piazza del Duomo tra gli euforici milanisti, mi sono sentito trasportare indietro nel tempo, a 40 anni prima, e alla stessa sensazione che in qualche modo questa fosse casa mia.

C’è una foto abbastanza nota di me al Duomo, scattata da un amico, che mi ritrae mentre festeggiavo con i tifosi che presto mi avrebbero conosciuto come il nuovo proprietario della loro storica franchigia. Ma in quel momento ero completamente anonimo e potevo riflettere serenamente sul surreale viaggio di 40 anni che in tanti modi ha segnato la mia vita e su cosa significa per me essere italiano".