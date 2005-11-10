TMW Milan, Cardinale è tornato (senza elicottero) a Milanello: ora l'incontro con Leao

Il fondatore di RedBird ha in agenda diversi summit, compreso quello con il capitano Mike Maignan in rappresentanza della squadra

Gerry Cardinale torna a Milanello per affrontare i nodi del mercato rossonero. Questa volta, considerando le condizioni meteo veramente al limite per la tantissima pioggia che si sta abbattendo su Milano in queste ore, non in elicottero: il fondatore di RedBird, fondo proprietario del Milan, è infatti appena arrivato, in auto, presso il Centro Sportivo rossonero di Carnago.

Meeting chiave

In agenda ci sono gli incontri con il tecnico Ruben Amorim e con la dirigenza (Bobby Gardiner, capo scout rossonero, è arrivato alle 9) e anche i faccia a faccia con alcuni calciatori, a cominciare da Rafael Leao, per il quale c'è da intavolare la questione cessione, e dal capitano Mike Maignan, in rappresentanza della squadra all'alba della nuova stagione.

Questione Leao

Nei giorni scorsi i vertici rossoneri hanno avuto un confronto con Jorge Mendes, che al momento non ha portato proposte concrete per la cessione dell’attaccante portoghese. Sul tavolo c’è invece l’interessamento del Galatasaray, che però non si spinge oltre i 40 milioni di euro. Il Milan ha al momento una valutazione più alta di Leao: nonostante il rischio di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione, i rossoneri vorrebbero incassare almeno 60 milioni dal suo addio.