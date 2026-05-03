Carnevali: "Non mi sorprenderebbe se un grosso club venisse a chiederci mister Grosso"

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, intervenuto a DAZN prima della partita col Milan, ha commentato anche i rumors sul futuro di mister Fabio Grosso, nel mirino della Fiorentina e non solo per la prossima stagione. Di seguito le sue dichiarazioni:

L'unione d'intenti con il mister fa la differenza. Si andrà avanti con Grosso?

"Credo che tutti faremo le valutazioni, le cose nel calcio cambiano anche rapidamente. Ha un altro anno di contratto con noi, sta bene e ha fatto un ottimo lavoro. Questa è una piazza che può aiutarlo a crescere ancora, ma non mi sorprenderebbe se un grosso club venisse a chiedercelo. Nel caso, ci siederemo al tavolo con lui".