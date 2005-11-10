TMW Fiorentina, Viery in partenza domani da Rio: atterrerà a Roma, poi le visite mediche

Conclusa una stagione tutt'altro che prospera, la Fiorentina non ha intenzione di vivere altri dodici mesi da incubo e con il direttore sportivo Fabio Paratici riparte dal primo acquisto estivo 2026. Si tratta di Viery, difensore centrale brasiliano che andrà a tappare i buchi emersi nell'imbarcazione viola, che ha raggiunto la salvezza entro il termine del campionato.

Il classe 2005 è un colpo flash, in piena regola, visto che è servito il blitz del club toscano e la convinzione della famiglia Commisso per 17 milioni di euro complessivi (15 milioni più 2 di bonus), di modo da strapparlo senza un fiato emesso dal Gremio. Società brasiliana che, dal canto suo, necessitava di incassare dalla vendita di qualche giocatore per poi operare sul mercato in entrata. Una plusvalenza importante considerato lo sviluppo del centrale 21enne nel settore giovanile della Raposa.

I documenti tra le parti sono già stati scambiati e Viery firmerà un contratto quinquennale (fino al 2031) con la Fiorentina. Ma quando arriverà a Firenze? Secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb, domani (lunedì) il giocatore si imbarcherà su un volo intercontinentale da Rio de Janeiro nel pomeriggio (fuso brasiliano) e dovrebbe atterrare nella prima mattinata di martedì 30 giugno nell'aeroporto di Roma-Fiumicino. Tutto salvo problematiche legate al volo (ritardi o cancellazioni).

Un piccolo cambio di programma rispetto ai piani originali, che prevedevano la partenza nella giornata odierna. Una volta atterrato in Italia svolgerà le visite mediche di rito a Firenze che precederanno l'autografo sul suo accordo con la Viola.