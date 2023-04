Cassano elogia Sarri: "Propone un grande calcio, fatto di idee. Ha valorizzato i suoi giocatori"

vedi letture

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Antonio Cassano ha parlato della Lazio e di Maurizio Sarri: "Propone un grande calcio, fatto di idee. Sarri, al contrario di Mourinho, ha valorizzato i suoi: da Provedel a Romagnoli, da Casale a Zaccagni. Dietro ha Hysaj e Marusic non Roberto Carlos e Cafu. Immobile quest’anno non c’è stato quasi mai e non ha un vice. Ha anche grandi giocatori come Milinkovic e Luis Alberto, che è riuscito ad inserire nel suo gioco, però lui ha dato continuità ad Anderson e sfrutta ancora Pedro. Se Mourinho si gira in panchina ha l’imbarazzo della scelta, Sarri ha 13 giocatori in tutto...".