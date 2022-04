Cassano: "Fabian e Zielinski non fanno nulla da mesi. Higuain li avrebbe attaccati al muro"

vedi letture

Antonio Cassano, ospite della BoboTv, ha analizzato la stagione del Napoli e attaccato Fabiàn e Zielinski: “Me la prendo con loro perché stanno giocando da 4-5 mesi, non stanno facendo nulla in mezzo al campo. Se ci fosse stato il Pipita al posto di Osimhen, sono sicuro che sia Fabian che Zielinski sarebbero saliti di livello. Li avrebbe attaccati al muro. Koulibaly è un grandissimo campione, ma in campo non trascina i propri compagni. Per vincere qualcosa di molto importante servono altri tipi di calciatori, al club partenopeo manca poco".