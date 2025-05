Cassano ribadisce: "La Champions l'ha vinta anche Di Matteo... Inter, sarebbe comunque fallimento"

vedi letture

Nei giorni scorsi avevano fatto discutere le dichiarazioni di Antonio Cassano sull'Inter. Fantantonio si era così espresso nei confronti dei nerazzurri, su Viva el Futbol: "Anche se dovesse vincere la Champions, rimane una stagione di merda. La Coppa l'ha vinta anche Di Matteo che poi non ha più allenato... A me cambia poco se vince, ciò che sta accadendo nelle ultime settimane è quello che vado dicendo da tempo. Quello che mi sta dando più fastidio sono le dichiarazioni, io divento matto quando sento dire certe cose. Mi ritorna in mente Mazzarri quando parla della rimessa laterale battuta più avanti…".

Parole a cui aveva risposto con stupore il vice dell'Inter Massimiliano Farris dopo il successo sul Verona: "Io non so se qualcuno l'abbia detto, ma sorriderei. Basta aprire l'elenco delle squadre che vincono la Champions... Non credo l'abbiano detto, il nostro desiderio è solo di poter dire di aver fatto una grande stagione, col sogno di poter vincere un titolo. Ora sembra assurdo, ma abbiamo più possibilità in Champions. Speriamo di tenere aperto il sogno".

Nelle scorse ore, l'ex talento di Bari Vecchia, ha spiegato meglio il suo punto di vista restando comunque della sua opinione: "Io lo spero da tifoso, ma se l'Inter vince la Coppa dei Campioni ha fatto una stagione fallimentare. Ti spiego perché caro Farris: lo dice Antonio Cassano e lo ripete. Perché con la squadra più forte di gran lunga degli ultimi 4 anni ha buttato al cesso 3 scudetti. La Champions l'ha vinta anche Di Matteo o Mourinho col pullman davanti alla porta. Col Bayern è andata bene, spero vada bene col Barcellona e in finale. Ma rimane lo stesso. La Champions è particolare: ti trovi nel momento giusto, anche con gli infortuni... ma la stagione diventa fallimentare perché l'obiettivo numero uno per il terzo anno su 4 l'hai buttato al cesso".