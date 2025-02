Castro e Ndoye ribaltano un Milan spento: il Bologna infligge il secondo ko di fila a Conceiçao

Il Bologna va sotto, ma poi pareggia e la ribalta. Il Milan perde la seconda partita consecutiva: dopo Torino, anche Bologna è amara per Conceiçao. Che ha parecchio da recriminare, anche con l'arbitro, ma che di certo non può essere soddisfatto della prestazione dei suoi: un'altra serata complicata per i rossoneri, un'altra serata di festa per Italiano che vince lo scontro diretto per l'Europa.

In avvio meglio il Bologna

Pronti-via, il Milan rischia subito l'autogol dopo neanche due minuti di gioco. Dominguez arriva sul fondo e mette un pallone in area, che Thiaw svirgola mandandolo di poco al lato della porta di Maignan. La risposta rossonera è nella conclusione di Musah da posizione defilata, su cui Skorupski si fa trovare pronto. Ma l'occasione più importante ce l'ha Ndoye, mandato in profondità da Ferguson: davanti al portiere lo svizzero spara però a lato.

Il Milan passa quasi all'intervallo

Per larghi tratti il Bologna si fa preferire, con Dominguez e un tiro-cross di Fabbian mette di nuovo i brividi alla difesa di Conceiçao, ma a passare è il Milan a due minuti dal giro di boa. L'autore della rete è Leao: lancio lungo di Maignan, spizzata di Gimenez, il portoghese scappa via in profondità a De Silvestri e davanti a Skorupski si sposta la palla sul mancino, lo dribbla e appoggia nel sacco. L'1-0, ai punti, non ci starebbe. Ma stavolta il Milan è cinico e chiude il primo tempo davanti.

Il graffio di Castro, ma il Milan protesta

In apertura di ripresa arriva immediato il pareggio del Bologna. Punizione da destra e spizzata di De Silvestri, che di fatto si trasforma in un assist per Fabbian. Il centrocampista controlla e serve Castro che, a due passi dalla porta, firma l'1-1. Ma i rossoneri protestano per un presunto fallo di mano di Fabbian prima dell'assist, che a riguardare le immagini sembra abbastanza evidente. Il Milan, comunque, cerca di reagire e lo fa con un paio di fiammate di Theo Hernandez e Musah, che però non trovano successo. Va fuori uno spento Joao Felix, entra Pulisic ma la musica non cambia.

Dormita rossonera, ribaltone felsineo

Anzi, dopo qualche altro minuto cambia, sì, ma comincia ad avere note di natura felsinea più che meneghina. Perché il Bologna torna a spingere, con Miranda flirta col gol, con Casale colpisce addirittura il palo, con Cambiaghi va a centimetri dalla traversa. Ma alla fine ce la fa a passare. Il Milan dorme in difesa, Cambiaghi si libera di Jimenez sulla sinistra e mette al centro, dove Ndoye taglia davanti a Pavlovic e in allungo devia in fondo al sacco. Esplode il Dall'Ara. Il finale è tutta una gestione da parte del Bologna, che tiene a bada il tentativo di forcing del Milan e ci riesce. Finisce 2-1: Italiano riscatta il k.o. di Parma, Conceiçao perde la seconda partita di fila.