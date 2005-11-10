Champions, i finali: pioggia di reti quasi ovunque. Vincono PSG e Aston Villa, k.o. Porto e BVB

Gol a raffica ed emozioni a non finire nella serata di Champions. Al clamoroso ribaltone dell'Olimpico fanno seguito la grande prova di forza del PSG sul campo del Manchester City (2-4 con Donnarumma protagonista nel bene e nel male) e i sei gol rifilati dall'Aston Villa al Fenerbahce.

Vincono anche Betis, in una partita vissuta sulle montagne russe contro il Porto, Shakhtar, Stoccarda e Bodo/Glimt, che battono rispettivamente AEK, Slovan Bratislava e Borussia Dortmund.

Questi i risultati e i marcatori

Aston Villa - Fenerbahce 6-0: 12' Manzambi, 31' e 39' Jackson, 68' rig. e 73' Barkley, 90' Abraham

Betis - Porto 3-2: 47' Abde (B), 54' Veiga (P), 61' Samu (P), 74' Hernandez (B), 84' rig. Isco (B)

Bodo/Glimt - Borussia Dortmund 1-0: 52' Sjovold

Manchester City - PSG 2-4: 13' Doue, 15' Dembele, 32' Vitinha, 53' e 74' Haaland (MC), 63' Akliouche

Roma - Real Madrid 3-4: 20' De Roon, 26' Mbappé (RM), 51' e 57' Malen, 84' Espi (RM), 86' Endrick (RM), 90' Rudiger (RM)

Shakhtar - AEK 3-1: 28' Majer (A), 34' rig. Pedrinho (S), 80' aut. Brignoli (S), 86' Mendoza (S)

Slovan Bratislava - Stoccarda 0-3: 29' Undav, 65' aut. Cruz, 90' Demirovic

Giocate alle 18.45

LASK - Liverpool 3-6: 22' Araujo, 24', 37' e 66' Barcola, 51' Frimpong, 63' Ljubicic (L), 72' Koumas, 74' e 77' Flecker (L)

Feyenoord - Como 3-2: 18' Diao, 20' Zechiel (F), 52' Hadj Moussa (F), 81' aut. Sanchez (F), 93' Douvikas