Champions, i risultati al 45': PSG già sul 3-0 all'Etihad. Avanti anche Aston Villa e Stoccarda
Michele Pavese
Questi i parziali delle sfide di Champions in programma stasera. Fa rumore il 3-0 del PSG all'Etihad contro il Manchester City di Maresca: prova di forza impressionante della squadra di Luis Enrique sotto lo sguardo di Guardiola, presente in tribuna. Tris anche dell'Aston Villa sul Fenerbahce, mentre lo Stoccarda è avanti a Bratislava. Pari invece in tutte le altre partite, compresa quella dell'Olimpico tra Roma e Real Madrid.
Aston Villa - Fenerbahce 3-0: 12' Manzambi, 31' e 39' Jackson
Betis - Porto 0-0
Bodo/Glimt - Borussia Dortmund 0-0
Manchester City - PSG 0-3: 13' Doue, 15' Dembele, 32' Vitinha
Roma - Real Madrid 1-1: 20' De Roon, 26' Mbappé (RM)
Shakhtar - AEK 1-1: 28' Majer, 34' rig. Pedrinho
Slovan Bratislava - Stoccarda 0-1: 29' Undav
Giocate alle 18.45
LASK - Liverpool 3-6: 22' Araujo, 24', 37' e 66' Barcola, 51' Frimpong, 63' Ljubicic (L), 72' Koumas, 74' e 77' Flecker (L)
Feyenoord - Como 3-2: 18' Diao, 20' Zechiel (F), 52' Hadj Moussa (F), 81' aut. Sanchez (F), 93' Douvikas