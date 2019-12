Che mercato sarà per l'Inter? Tutto su Vidal ma Conte vuole tre colpi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che mercato di gennaio sarà per le formazioni italiane? Un mese intenso o di ritocchi per le squadre della nostra Serie A? Il 2019 è agli sgoccioli, tempo per mettersi comodi e pensare che da domani sarà calciomercato, da dopodomani ufficialmente. Fino al 31 gennaio, acquisti e cessioni. Tutto su Tuttomercatoweb.com, ovviamente, anche in un 2020 che si preannuncia ricco di trattative.

Obiettivi Tre uomini per la rosa di Antonio Conte. Un esterno sinistro, un interno di centrocampo, una punta. Rinforzi per provarci subito, secondo l’allenatore. Sulla fascia, contando che Emerson Palmieri ha costi proibitivi, l’idea è chiedere il prestito con diritto di riscatto al Chelsea di Marcos Alonso ma i Blues vogliono 45 milioni di euro. Layvin Kurzawa del Paris Saint-Germain è un’altra ipotesi. Poi il mediano: forcing totale per Arturo Vidal in rotta col Barcellona, le prossime ore saranno decisive, ora che Dejan Kulusevski è sfumato visto che l'ha preso la Juventus. Davanti non impossibile lo scambio con il Napoli tra Fernando Llorente e Matteo Politano, Olivier Giroud del Chelsea l’altra idea.

In uscita La cessione di Gabigol al Flamengo sembra ai dettagli, la punta pare destinata a rimanere al club campione del Sudamerica e vicecampione del Mondo. In uscita c’è Politano, che potrebbe andare o al Napoli per Llorente ma che ha molti estimatori: tra questi pure la Roma, la Fiorentina e non soltanto. Dovrebbe partire Federico Dimarco, lo aspetta l'Hellas Verona. In mediana occhio alle partenze: potrebbe partire uno tra Roberto Gagliardini e Borja Valero, in caso di arrivi pesanti (leggi alla voce Vidal).