Cinque milioni per due anni ma Smalling prende tempo. E ora la Roma teme la Premier

La Roma è in attesa di una risposta da Chris Smalling. A fare il punto è il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola: il club giallorosso ha offerto al centrale inglese in scadenza un nuovo contratto di durata biennale a cifre leggermente più basse rispetto a quelle attuali, da cinque milioni di euro netti complessivi. Il giocatore tramite il suo procuratore ha preso tempo e, oltre a un sondaggio dell'Inter, aspetta proposte dalla Premier League: il ritorno a casa - si legge - è un'idea concreta.