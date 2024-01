Clamoroso dall'Inghilterra: Il West Ham pensa al ritorno di Felipe Anderson a parametro zero

Possibile, clamoroso, ritorno di fiamma del West Ham per Felipe Anderson. L’attaccante brasiliano è in scadenza di contratto con la Lazio e per il momento non ci sono segnali circa una possibilità di rinnovo con il club della Capitale. Secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sports UK, gli Hammers starebbero pensando alla punta biancoceleste per la prossima stagione per ingaggiarlo a parametro zero.

La prima avventura

Quello di Felipe, il condizionale è d’obbligo, sarebbe un ritorno visto che nella sua precedente esperienza inglese ha realizzato 20 gol e 23 assist nelle 123 presenze nelle varie competizioni. Adesso una nuova possibilità anche se al momento il giocatore è concentrato a chiudere al meglio la stagione con la squadra di Sarri e, chissà, magari anche a rinnovare.