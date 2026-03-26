Focus TMW Cobham funziona sì e no. Reece James e Colwill i migliori, poi Chalobah e Acheampong

Ci sono tantissimi calciatori cresciuti nell'Academy del Chelsea che raggiungono livelli massimi del calcio europeo. Eppure in pochissimi riescono a essere profeti in patria. Un po' è dovuto a quello che è successo con la guerra fra Russia e Ucraina, quando Roman Abrahamovich è stato costretto - senza possibilità di discutere molto - a cedere le proprie quote del club. Eppure il numero uno dei Blues aveva investito tantissimo, non solo per la prima squadra ma anche per Cobham, dove crescere i migliori prospetti del futuro.

Il valore

In questo momento è relativamente basso perché solamente Reece James, capitano Blues, è cresciuto nei dintorni di Londra. Anche Trevor Chalobah è riuscito a ritagliarsi un minimo di spazio in una situazione oramai satura, con tanti giocatori che si avvicendano e, soprattutto, vengono pagati cifre troppo alte per quello che valgono, con stipendi alti e, soprattutto, contratti lunghissimi.

A volte ritornano

Levi Colwill è fermo dall'inizio della stagione per la rottura di un legamento crociato, ma è stato uno dei pochi a tornare da un prestito - al Brighton - e guadagnare i galloni del titolare. Josh Acheampong è il futuro, ma anche l'unico che è riuscito a esordire e rimanere in Blues negli ultimi anni.

Portieri: Teddy Sharman-Lowe

Difensori: Levi Colwill, Trevor Chalobah, Reece James, Josh Acheampong

Centrocampisti: -

Attaccanti: -

Esordienti: -