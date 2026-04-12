Como-Inter, in panchina c'è Lautaro. Nessun recupero lampo per il Toro: ecco il motivo

Infortunato, ma vicino alla squadra. Anche fisicamente. Lautaro Martinez, nonostante l’infortunio rimediato pochi giorni fa, è stato inserito dall’Inter nella distinta con la gara con il Como e sta seguendo la partita dalla panchina dello stadio Sinigaglia, insieme ai suoi compagni.

Non si tratta di un recupero lampo. Gli esami a cui il capitano interista si è sottoposto nei giorni scorsi hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. I tempi di recupero sono attorno alle tre settimane, e oggi Lautaro non è, quanto a condizione fisica, a disposizione di Cristian Chivu.

La scelta di andare in panchina è invece legata alla volontà di stare vicino alla squadra anche a Como: altrimenti, Lautaro avrebbe dovuto seguire la gara dalla tribuna.

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