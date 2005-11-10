Comotto cerca spazio nel Milan. Il retroscena di La Spezia e l’idea di Amorim

Non ha ancora giocato un minuto in questa stagione, rimanendo in panchina in ognuna delle sei partite disputate tra campionato e Europa League, ma, col passare delle settimane, sicuramente un po’ di spazio lo troverà. Christian Comotto sapeva perfettamente, quando ha scelto di restare al Milan, che non sarebbe stato semplice trovare minuti in rossonero, ma, concorde col club e col suo entourage, ha preferito restare ad allenarsi a Milanello e calcare ogni settimana i prati di Serie A piuttosto che fare un altro anno in Serie B.

DALLA B ALLA A

Lì dove, l’anno scorso, aveva ben figurato. L'ex direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, ha parlato a Gianlucadimarzio.com di diversi talenti valorizzati negli ultimi anni, tra cui anche lo stesso Comotto: “Andai alla finale di Coppa Italia Primavera col Cagliari e chiesi a sua mamma: 'Me lo date per lavorarci come ho fatto con Pio?'. È un 2008 ma ha una voglia di migliorarsi tremenda, è uno dei talenti del calcio italiano. Tra maggio e giugno 2025 avevamo già l'accordo, ma il Milan ha voluto portarlo in tournée per farlo conoscere ad Allegri, che lo ha ritenuto un giocatore importante". Comotto dovrà chiaramente sgomitare per trovare spazio in mezzo al campo vista la grande concorrenza, ma il giovane centrocampista piace molto ad Amorim e sicuramente avrà le sue chance presto.