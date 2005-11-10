Torino, Petrachi sta convincendo Cairo: a breve può arrivare una proposta di rinnovo

A meno di un anno di distanza dal suo ritorno, Gianluca Petrachi può prolungare la sua esperienza al Torino. Tornato a dicembre e con i granata che stentavano in campionato, il ds si è messo subito al lavoro conducendo un mercato invernale che - pur senza chissà quale budget da investire - ha portato in dote due difensori centrali (Luca Marianucci e Enzo Ebosse), un esterno a sinistra (Rafa Obrador), un centrocampista (Matteo Prati) e un attaccante (Sandro Kulenovic).Via invece giocatori con un ingaggio molto pesante, ma che fino a quel momento avevano deluso, come Kristjan Asllani e Cyril Ngonge. Operazioni che, unite al cambio di allenatore, hanno portato il Toro ad una salvezza tranquilla.

Rinnovo possibile

In estate, invece, Cairo ha dato a Petrachi la seguente missione: rinforzare la squadra e abbassare il monte ingaggi. Solo il tempo dirà se Petrachi ha centrato o meno l'obiettivo, ma intanto il presidente è soddisfatto del lavoro del ds in termini di aiuto dato durante la settimana al nuovo tecnico Ignazio Abate. Per questo, come riporta Tuttosport, sta pensando di proporre al ds il rinnovo del contratto (firmato per un anno e mezzo lo scorso dicembre).