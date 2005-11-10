Si è conclusa la 7ª giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle di TMW
Gaetano Mocciaro
Di seguito tutti i risultati, i tabellini e le pagelle della 7ª giornata di Serie A.
FROSINONE-SASSUOLO 4-2 - Il tabellino
Marcatori: 9’ Calò (F), 15’ Berardi (S), 27’ Raimondo (F), 30’ Raimondo (F), 37’ Thorstvedt (S), 57’ Raimondo (F)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono (79’ Amey), Monterisi, Cittadini (74’ Fayed), Bracaglia; Calò (79’ Cichella), Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze (74’ Zerbin); Raimondo. Allenatore: Massimiliano Alvini.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig (67’ Obrador); Thorstvedt (58’ Bowie), Matic (67’ Lipani), Bakola; Berardi, Esposito (67’ B. Dominguez), Laurienté (83’ Volpato). Allenatore: Alberto Aquilani.
Le pagelle di Frosinone-Sassuolo
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VENEZIA-NAPOLI 1-0 - Il tabellino
Marcatore: 49' Adams
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno (71' Schingstienne); Hainaut, Kike Perez, Basic (71' Helgason), Sohm (82' Fanne), Haps; Adams, Yeboah (63' Rrahmani). Allenatore: Davide Nicola.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema (63' Politano), Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Gilmour (54' De Bruyne), Lobotka, Spinazzola (82' Olivera); Giovane (54' Alisson), McTominay; Lucca (54' Hojlund). Allenatore: Massimiliano Allegri.
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BOLOGNA-INTER 1-3 - Il tabellino
Marcatori: 10' Pobega (B), 44' Thuram (I), 25' st Carlos Augusto (I), 38' st Bonny (I)
BOLOGNA (3-4-2-1) - Skorupski; Darmian, Casale, Theate (18' st Helland); Zortea, Ferguson, Pobega (31' st Moro), Juan Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi (31' st Dovbyk); Piccoli (30' Enem). Allenatore: Raffaele Palladino.
INTER (3-5-2) - J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique (24' st Diouf), Barella, Zielinski (35' st Calhanoglu), Sucic, Dimarco (24' st Carlos Augusto); Thuram (35' st Mkhitaryan), P. Esposito (13' st Bonny). Allenatore: Cristian Chivu.
Le pagelle di Bologna-Inter
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ROMA-GENOA 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 50’ Castro, 68’ Lulli
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Balerdi, Ndicka, Koulierakis (63’ Pellegrini); Lulli (78’ Wesley), de Roon, Pisilli (88’ Di Nunzio), Rensch (88’ Ghilardi); Soulé, Mora (63’ Hermoso); Castro. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Wiafe, Frendrup (83’ Amorim), Puczka; Messias (83’ Robinho Jr), El Shaarawy (65’ Vitinha); Osmajic. Allenatore: Daniele De Rossi.
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UDINESE-LECCE 0-3 - Il tabellino
Marcatori: 11' Gaspar, 33' N'Dri, 86' Siebert
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba (46' Palma), Ebosse (64' Zanoli); Vojvoda, Karlstrom, Zarraga (46' Piotrowski), Kamara (46' Arizala); Ekkelenkamp, Chakvetadze (64' Unai Gomez); Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; L. Coulibaly (41' Kaba), Ngom, Maleh (82' Siebert); N’Dri (82' Monteiro), Geubbels (70' Esteban), Fatah (69' Pierotti). Allenatore: Eusebio Di Francesco.
Le pagelle di Udinese-Lecce
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FIORENTINA-COMO 1-3 - Il tabellino
Marcatori: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez (69' Dodò), Dragusin, Pongracic, Viery (63' Valdepenas); Ndour (79' Beto), Fagioli; Mastantuono (69' Mastantuono), Goncalves (63' Gnonto), Njie; Pellegrino. Allenatore: Paolo Vanoli.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah (13' Ramon), Valle (46' Kaiki); Milla, Da Cunha (83' Ricci); Liberali (83' Kambwala), Paz (61' Perrone), Caqueret; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.
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MILAN-ATALANTA 3-2 - Il tabellino
Marcatori: 24’ rig. Ramos (M), 43’ Rabiot (M), 57’ Gila (M), 66’ Gaetano (A), 81’ Krstovic (A)
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila (39’ st Tomori), De Winter, Pavlovic; Chukwueze (8’ st Hutchinson), Musah (30’ st Estupinan), Modric (30’ st Loftus-Cheek), Moreira; Rabiot, Pulisic (30’ st Jashari); Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac (20' Obric), Bernasconi (30’ st Zappacosta); Ederson, Pasalic (59' Gaetano); Samardzic (30’ st Scamacca), De Ketelaere, Rowe (59' Zalewski); Krstovic. Allenatore: Maurizio Sarri.
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JUVENTUS-LAZIO 0-3 - Il tabellino
Marcatori: 37’ Provstgaard (L), 66’ Isaksen (L), 89’ Dele-Bashiru (L)
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik (28’ st Cambiaso); Douglas Luiz (22’ st Conceiçao), Sarr (42’ st Boga); Nico Gonalez (22’ st Zhegrova), McKennie, Alajbegovic (1’ st Woltemade); Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor (24’ st Dele-Bashiru); Isaksen (33’ st Lazzari), Noslin (24’ st Pinamonti), Zaccagni (41’ st Pedraza). Allenatore: Allenatore: Gennaro Gattuso.
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MONZA-CAGLIARI 4-0 - Il tabellino
Marcatori: 39’ Kouadio, 47’e 79’ Varela, 66’ Robinson
MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio (36’ st Bakoune), Goglichidze, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro (36’ st Folorunsho), Mangas; Mota (19’ st Colpani), Robinson (42’ st Forson); Varela (36’ st Cutrone). Allenatore: Ivan Juric.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro (22’ st Sugawara), Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks (36’ st Liteta), Romano (36’ st Deiola); Maldini (22’ st Carlos); Mendy, Nzola (8’ st Fadera). Allenatore: Fabio Pisacane.
Le pagelle di Monza-Cagliari
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PARMA-TORINO 0-3 - Il tabellino
Marcatori: 4' e 69' Simeone, 24' Adams
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Diego Carlos (46' Drobnic), Troilo; Britschgi (70' Diallo), Fabbian (46' Lontani), Bernabé (80' Ordonez), Keita, Valeri; Toure (70' Frigan), Romero. Allenatore: Alberto Gilardino
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (73' Aboukhlal), Vlasic (73' Casadei), Mandragora (63' Gineitis), Bragança, Cacciamani; Adams (63' Kulenovic), Simeone (83' Zapata). Allenatore: Ignazio Abate.
Le pagelle di Parma-Torino
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