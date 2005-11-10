Si è conclusa l'8ª giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle di TMW
Giacomo Iacobellis
Di seguito tutti i risultati, i tabellini e le pagelle dell'8ª giornata di Serie A.
TORINO-MONZA 3-2 - Il tabellino
Marcatori: 39’ Fitz-Jim (T), 47’ Varela (M), 61’ Belghali (T), 72’ Vlasic (T), 93’ aut. Patterson (M)
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (39’ st Aboukhlal), Vlasic, Mandragora (6’ st Gineitis), Fitz-Jim (26’ st Bragança), Cacciamani (26’ st Patterson); Simeone (26’ st Kulenovic), Adams. A disp.: Siviero, Mascardi, Biraghi, Comert, Casadei, Oristanio, Pellegri, Zapata. Allenatore: Abate.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Goglichidze, Lucchesi (18’ st Kouadio), Carboni (40’ st Mout); Birindelli, Foe-Ondoa (18’ st Folorunsho), Akinsanmiro, Mangas; Robinson (34’ st Cutrone), Mota (34’ st Ngonge); Varela. A disp.: Strajnar, Thiam, Antov, Bakoune, Touré, Colombo, Zeballos, Ciurria, Forson, Colpani. Allenatore: Juric.
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CAGLIARI-BOLOGNA 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 57’ Casale (B), 80’ Bernardeschi (rig.) (B)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro (dal 46’ Sugawara), Deiola, Ju. Rodriguez, Obert; Adopo, Winks (dal 46’ Gagliardini), Romano (dal 75’ Fadera); Massolin (dall’86’ Aurelio), Maldini (dal 67’ Kevin Carlos); Mendy. A disposizione: Sherri, Radunovic, Fazzini, Nzola, Ciervo, Kofler, Mina, Liteta, Sulev, Sugamele. Allenatore: Pisacane.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian (dall’85’ Vitik), Casale, Theate; Zortea (dal 75’ Libra), Ferguson, Pobega, Miranda (dal 75’ Alhassane); Bernardeschi (dall’88’ Mbangula), Odgaard (dal 75’ Amondarain), Cambiaghi. A disposizione: Pessina, Happonen, Helland, Moro, Dovbyk, Heggem, El Azzouzi, Enem, De Silvestri. Allenatore: Palladino.
Le pagelle di Cagliari-Bologna
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COMO-SASSUOLO 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 49’ e 60’ Douvikas
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto (22’ st Smolcic), Kambwala (1’ st Ramon), Kempf, Kaiki; Ricci (1’ st Milla), Perrone; Caqueret, Da Cunha, Baturina (1’ st Addai); Douvikas (44’ st Lahdo). Allenatore: Fabregas.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van der Brempt, Caleta-Car, Candé, Obrador (17’ st Doig); Adzic (41’ st Esposito), Matic (17’ st Lipani), Bakola; Berardi (29’ st Volpato), Dominguez (17’ st Laurienté); Bowie. Allenatore: Aquilani.
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NAPOLI-ROMA 3-3 - Il tabellino
Marcatori: 28' Anguissa, 48', 83' McTominay (N), 69' Soule, 74', 89' Balerdi (R)
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (79' Spinazzola), Marin, Badiashile (52' Beukema), Olivera; Anguissa, De Bruyne (79' Lobotka), McTominay; Politano (66' Giovane), Hojlund, Lang (79' Vergara). Allenatore: Allegri.
ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini (84' Ghilardi), N'Dicka, Hermoso (58' Balerdi); Rensch (58' Castro), de Roon, Cristante, Wesley; Pisilli (58' Molina), Soulé; Malen (85' Mora). Allenatore: Gasperini.
Le pagelle di Napoli-Roma
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LAZIO-PARMA 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 50’ Taylor (L), 58’ aut. Diego Carlos (P), 90’+5’ Lontani (P)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard (46’ Leite), Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor (71’ Dele-Bashiru); Isaksen (77’ Lazzari), Noslin, Zaccagni (77’ Pedraza). A disp.: Motta, Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Cancellieri, Przyborek, Cataldi, Serra, Farcomeni, F. Bordon. Allenatore: Gattuso.
PARMA (3-5-2): Corvi; Diego Carlos (72’ Frigan), Troilo, Drobnic; Delprato, Ordonez (63’ Lontani), Sierro (46’ Bernabé), Keita, Valeri; Romero (78’ Fabbian), Toure. A disp.: Ghidotti, Daffara, Ndiaye, Diallo, Cremaschi, De Martis, Britschgi, Carboni, Konate. Allenatore: Gilardino.
Le pagelle di Lazio-Parma
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INTER-FIORENTINA 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 19' st Jimenez (F), 45' st Thuram (I), 52' st rig. Zielinski (I)
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni (32' st Dimarco); Diouf, Barella (40' st Lavelli), Calhanoglu (32' st Zielinski), Mkhitaryan (32' st Sucic), Carlos Augusto; P. Esposito (18' st Bonny), Thuram. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Stankovic, Bovio, Mosconi, Jakirovic, Spence. Allenatore: Chivu.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez (29' st Dodô), Dragusin, Pongracic (6' st Viery), Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono (29' st Gnonto), Pellegrino (37' st Beto), Njie (37' st Joao Mario). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Pedro Gonçalves, Oulaï, Mazzeo, Pirro, Ademi. Allenatore: Vanoli.
Le pagelle di Inter-Fiorentina
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ATALANTA-FROSINONE 4-4 - Il tabellino
Marcatori: 1’, 17’ Schmid (F), 14’, 45’ Krstovic (A), 33’ rig. Ederson (A), 48’ Calò (F), 50’ Elmas (A), 82’ Terzic (F)
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova (29’ pt Bernasconi), Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano (17’ st Pasalic), Ederson; Elmas, De Ketelaere (32’ st Samardzic), Rowe (17’ st Zalewski); Krstovic (32’ st Scamacca). Allenatore: Sarri.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono (44’ st Tchato), Calvani, Cittadini (30’ st Monterisi), Bracaglia (1’ st Terzic); Calò, Masini (20’ st Cichella); Ghedjemis, Schmid, Kvernadze (20’ st Zerbin); Raimondo. A disp.: Desplanches, Pisseri, Amey, Akpoguma, Fayed, Hasa, El Azzouzi, Bobcek, Birligea, Fini. Allenatore: Alvini.
Le pagelle di Atalanta-Frosinone
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GENOA-VENEZIA 1-0 - Il tabellino
Marcatori: 25’ Ellertsson
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Otoa (70’ Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Traoré, Wiafe (81’ Amorim), Mitaj (81’ Puczka); Messias (62’ Frendrup), El Shaarawy (62’ Colombo); Osmajic. A disp.: Drameh, Sommariva, Meichtry, Stolz, Klisys, Robinho Jr, Sabelli, Baldanzi, Vitinha. Allenatore: De Rossi.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; M. Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut (79’ Rrahmani), Perez, Sohm (87’ Lauberbach), Basic (70’ Dagasso), Haps (70’ Mazzocchi); Yeboah, A. Adams. Allenatore: Nicola.
Le pagelle di Atalanta-Frosinone
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LECCE-JUVENTUS 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 29' McKennie, 41' Douglas Luiz (J)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel (61' Ndaba), Gallo; Kaba (46' Siebert), Ngom, Maleh; N’Dri (86' Stulic), Geubbels (72' Paco Esteban), Fatah (46' Monteiro). Allenatore: Di Francesco.
JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, McKennie (90' Alajbegovic), Douglas Luiz (83' Sarr), Koopmeiners, Cambiaso (68' Cabal); Woltemade, Kolo Muani (68' Boga). Allenatore: Spalletti.
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UDINESE-MILAN 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 6’ Pulisic (M), 65’ Hutchinson (M)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Abankwah; Vojvoda (17’ st Zaniolo), Karlstrom (37’ st Lovric), Piotrowski (1’ st Miller), Kamara (17’ st Arizala); Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis (37’ st Vinciati). Allenatore: Runjaic.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori (28’ st Musah), De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson (28’ st Loftus-Cheek, 45’ st Comotto), Modric, Jashari, Bartesaghi (40’ st Cisse); Pulisic; Gonçalo Ramos (45’ st Camarda). Allenatore: Amorim.