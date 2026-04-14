TMW Corsa salvezza, Genoa e Fiorentina si sfilano. I calendari a confronto: è testa a testa

La 32ª giornata del campionato di Serie A ha cambiato in maniera decisiva le dinamiche della corsa salvezza. Se per Pisa e Hellas Verona è ormai aperto il countdown verso la retrocessione, il terzultimo posto sarà, salvo sorprese, appannaggio di una tra Cremonese e Lecce.

Le vittorie su Sassuolo e Lazio consentono infatti a Genoa e Fiorentina di sfilarsi: i liguri raggiungono il Parma a 36 punti, giusto tenerli in considerazione per una questione aritmetica ma nulla più. Stesso discorso per i viola, una lunghezza sotto. Di fatto, però, anche il Cagliari acquisisce un vantaggio non indifferente: sei punti, a sei giornate dal termine, senza scontri diretti da giocare e con un paio di gare casalinghe (Udinese e Torino) sulla carta non proprio improbe.

Ricordiamo che, in caso di arrivo a pari punti, si terrebbe lo spareggio salvezza.

I calendari a confronto di Parma, Genoa, Fiorentina, Cagliari, Lecce e Cremonese per le ultime giornate:

13. PARMA punti 36

33ª giornata, Udinese - Parma

34ª giornata, Parma - Pisa

35ª giornata, Inter - Parma

36ª giornata, Parma - Roma

37ª giornata, Como - Parma

38ª giornata, Parma - Sassuolo

14. GENOA punti 36

33ª giornata, Pisa - Genoa

34ª giornata, Genoa - Como

35ª giornata, Atalanta - Genoa

36ª giornata, Fiorentina - Genoa

37ª giornata, Genoa - Milan

38ª giornata, Lecce - Genoa

15. FIORENTINA punti 35

33ª giornata, Lecce - Fiorentina

34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo

35ª giornata, Roma - Fiorentina

36ª giornata, Fiorentina - Genoa

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Fiorentina - Atalanta

16. CAGLIARI punti 33

33ª giornata, Inter - Cagliari

34ª giornata, Cagliari - Atalanta

35ª giornata, Bologna - Cagliari

36ª giornata, Cagliari - Udinese

37ª giornata, Cagliari - Torino

38ª giornata, Milan - Cagliari

17. CREMONESE punti 27

33ª giornata, Cremonese - Torino

34ª giornata, Napoli - Cremonese

35ª giornata, Cremonese - Lazio

36ª giornata, Cremonese - Pisa

37ª giornata, Udinese - Cremonese

38ª giornata, Cremonese - Como

18. LECCE punti 27

33ª giornata, Lecce - Fiorentina

34ª giornata, Hellas Verona - Lecce

35ª giornata, Pisa - Lecce

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Sassuolo - Lecce

38ª giornata, Lecce - Genoa