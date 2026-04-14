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Corsa salvezza, Genoa e Fiorentina si sfilano. I calendari a confronto: è testa a testa

Corsa salvezza, Genoa e Fiorentina si sfilano. I calendari a confronto: è testa a testaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Ivan Cardia
Oggi alle 13:22Serie A
Ivan Cardia

La 32ª giornata del campionato di Serie A ha cambiato in maniera decisiva le dinamiche della corsa salvezza. Se per Pisa e Hellas Verona è ormai aperto il countdown verso la retrocessione, il terzultimo posto sarà, salvo sorprese, appannaggio di una tra Cremonese e Lecce.

Le vittorie su Sassuolo e Lazio consentono infatti a Genoa e Fiorentina di sfilarsi: i liguri raggiungono il Parma a 36 punti, giusto tenerli in considerazione per una questione aritmetica ma nulla più. Stesso discorso per i viola, una lunghezza sotto. Di fatto, però, anche il Cagliari acquisisce un vantaggio non indifferente: sei punti, a sei giornate dal termine, senza scontri diretti da giocare e con un paio di gare casalinghe (Udinese e Torino) sulla carta non proprio improbe.
 Ricordiamo che, in caso di arrivo a pari punti, si terrebbe lo spareggio salvezza.

I calendari a confronto di Parma, Genoa, Fiorentina, Cagliari, Lecce e Cremonese per le ultime giornate:

13. PARMA punti 36
33ª giornata, Udinese - Parma
34ª giornata, Parma - Pisa
35ª giornata, Inter - Parma
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Parma - Sassuolo

14. GENOA punti 36
33ª giornata, Pisa - Genoa
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Atalanta - Genoa
36ª giornata, Fiorentina - Genoa
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Lecce - Genoa

15. FIORENTINA punti 35
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Fiorentina - Genoa
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta

16. CAGLIARI punti 33
33ª giornata, Inter - Cagliari
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Bologna - Cagliari
36ª giornata, Cagliari - Udinese
37ª giornata, Cagliari - Torino
38ª giornata, Milan - Cagliari

17. CREMONESE punti 27
33ª giornata, Cremonese - Torino
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Cremonese - Lazio
36ª giornata, Cremonese - Pisa
37ª giornata, Udinese - Cremonese
38ª giornata, Cremonese - Como

18. LECCE punti 27
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Hellas Verona - Lecce
35ª giornata, Pisa - Lecce
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Sassuolo - Lecce
38ª giornata, Lecce - Genoa

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