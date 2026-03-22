Cremonese, Vandeputte: "Abbiamo lanciato un segnale, è ancora tutto aperto"

Il centrocampista della Cremonese Jari Vandeputte è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando il suo primo gol in Serie A e la vittoria della sua squadra al Tardini contro il Parma. Queste le sue parole:

Oggi avete lanciato un segnale, cosa c'è dietro questa vittoria?

"Ci siamo, è ancora tutto aperto, tutto è possibile. Volevamo dare questo segnale, oggi ci siamo riusciti alla grande".

Non cambiano i moduli ma l'atteggiamento con la palla, Giampaolo cosa chiede?

"E' cambiato un bel po' in questi primi giorni, con le prime indicazioni che ha dato il mister per ora. Ci ha trasmesso 2-3 concetti, abbiamo insistito su quelle cose e abbiamo provato a riproporle oggi in partita. Le abbiamo fatte abbastanza bene ma c'è molto da migliorare, vogliamo fare un altro tipo di gioco. Oggi però era importante l'atteggiamento, la voglia di lottare su ogni pallone, di vincere e portare a casa il risultato indipendentemente dal modulo. Oggi contava la fame".

Che soddisfazione è segnare, soprattutto in una partita così importante:

"Mi sono emozionato, il primo gol in Serie A non si dimentica. E' stato importante per la squadra, abbiamo fatto una grande prestazione. Personalmente sono contentissimo per aver segnato il primo gol e aver contribuito alla vittoria. Sono emozionato e contento per la vittoria, questo deve essere un punto di partenza, dobbiamo lavorare su quello che chiede il mister".

Ora si guardano le altre o si pensa alla sosta?

"Oggi abbiamo dato il segnale che volevamo dare, ce lo aveva chiesto anche il mister. In settimana andremo a lavorare e insistere sulle sue richieste, in tre giorni c'è poco tempo per lavorare, ora ci prendiamo il tempo per entrare nelle piccole cose e migliorare".