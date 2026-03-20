Daffara, prima convocazione in Under 21: chi è il portiere della Juve in prestito all'Avellino
Prima convocazione in Nazionale Under 21 per Giovanni Daffara. Il portiere classe 2004, in forza all'Avellino in questa stagione di Serie B, ha ricevuto per la prima volta la chiamata del ct degli azzurrini Silvio Baldini. Un riconoscimento che arriva sul finire di una stagione positiva e che certifica la crescita di uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano tra i pali.
La stagione di Giovanni Daffara
Arrivato in prestito dalla Juventus, Daffara con la maglia irpina, ha collezionato 22 presenze in Serie B in questa stagione, confermandosi come una delle certezze tra i pali dei campani tanto da essere il secondo miglior giocatori del club secondo le medie voto di TMW. Prima di approdare in cadetteria aveva già maturato esperienza nel professionismo attraverso la Serie C, dove aveva militato con la formazione Next Gen bianconera.
L’ELENCO DEI CONVOCATI DELL'UNDER21
Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Juve Stabia), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);
Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).
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