Dal Brasile: Juventus forte su Kaio Jorge, ma solo gratis. Il giocatore non ci sta

UOL Sport rivela di un fortissimo interesse della Juventus per il gioiello del Santos Kaio Jorge: per l'attaccante brasiliano i bianconeri stanno lavorando per un accordo a partire da giugno, quando sul suo contratto rimarranno appena sei mesi e sarebbe possibile stringere un pre-accordo in vista dell'inverno successivo. Una soluzione che permetterebbe ai bianconeri un grande affare, ma che allo stesso tempo lascerebbe il Santos senza introiti. E la strategia della Juventus si scontrerebbe anche con le intenzioni di Kaio Jorge, che ha già dichiarato di voler aiutare il suo club di origine con una cessione.