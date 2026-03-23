TMW Dalmat fa il mercato dell'Inter: "Thuram giusto che parta. Bastoni? Nuovo ciclo da avviare"

L'ex centrocampista dell'Inter, Stephane Dalmat, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche delle voci di mercato che riguardano i nerazzurri e le possibili partenze di giocatori importanti.

Che ne pensi della crisi di rendimento del tuo connazionale Marcus Thuram? C'è chi parla di possibile addio in estate.

"Secondo me è giusto che possa partire in estate. Ha fatto delle cose bellissime per l'Inter, che però deve pensare al futuro. Anche se rimane il fatto che Marcus è un grande giocatore".

La prossima estate, al di là di come finirà la stagione, ti aspetti una rivoluzione sul mercato? Che riguardi anche giocatori come Bastoni e Barella, chiacchierati sul mercato?

"Rispondo di sì: per me l'Inter deve pensare di aprire un nuovo ciclo".

Chivu ti piace, può essere un grande allenatore?

"No so dire se sarà o meno un grande allenatore, ma sta facendo un buon lavoro ed è ancora giovane. Per me può fare una bella carriera".

Milan e Napoli possono davvero fare un brutto scherzo all'Inter?

"Non ci voglio pensare, ma a mio avviso è vero che dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt qualcosa è cambiato, la stagione si è complicata. L'Inter e noi tifosi però dobbiamo continuare a credere che si possa vincere lo scudetto, la fiducia nell'avere ancora sei punti di vantaggio ci deve essere e deve prevalere".