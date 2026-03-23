Esclusiva TMW L'Inter non sa più vincere, Dalmat: "Il ko con il Bodo ha complicato la stagione"

Prima in classifica in maniera quasi incontrastata per mesi, l'Inter di Cristian Chivu sembra essersi inceppata: contro la Fiorentina è arrivato uno scialbo 1-1, quarta partita consecutiva senza successo per i nerazzurri. Ma cosa è successo a Barella e compagni? E davvero ora si devono preoccupare di chi rincorre, ovvero Milan e Napoli (ora rispettivamente a 6 e 7 punti di distacco)? L'ex centrocampista dell'Inter, Stephane Dalmat, ha detto la sua in merito a TuttoMercatoWeb.com.

Che ne pensi di questo passo falso dell'Inter?

"Anche se l'Inter è prima, al momento a me questa stagione non riesce a convincere fino in fondo, a differenza di quella dello scudetto vinto due anni fa. Ad ogni modo io continuo ad avere fiducia, ma i nerazzurri ora dovranno fare attenzione, perché il Milan è a soli 6 punti di distacco ed il Napoli a 7. Ma non è questo il momento di mollare, l'Inter rimane saldamente in testa".

Milan e Napoli possono davvero fare un brutto scherzo all'Inter?

"Non ci voglio pensare, ma a mio avviso è vero che dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt qualcosa è cambiato, la stagione si è complicata. L'Inter e noi tifosi però dobbiamo continuare a credere che si possa vincere lo scudetto, la fiducia nell'avere ancora sei punti di vantaggio ci deve essere e deve prevalere".

Che ne pensi della crisi di rendimento del tuo connazionale Marcus Thuram? C'è chi parla di possibile addio in estate.

"Secondo me è giusto che possa partire in estate. Ha fatto delle cose bellissime per l'Inter, che però deve pensare al futuro. Anche se rimane il fatto che Marcus è un grande giocatore".

La prossima estate, al di là di come finirà la stagione, ti aspetti una rivoluzione sul mercato? Che riguardi anche giocatori come Bastoni e Barella, chiacchierati sul mercato?

"Rispondo di sì: per me l'Inter deve pensare di aprire un nuovo ciclo".

Chivu ti piace, può essere un grande allenatore?

"No so dire se sarà o meno un grande allenatore, ma sta facendo un buon lavoro ed è ancora giovane. Per me può fare una bella carriera".