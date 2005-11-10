David: "L'attaccante della Juventus è il più criticato d'Italia, non c'è tempo per adattarsi"

L'attaccante segna a ripetizione con l'Atletico Madrid: "Sono contento, è la vita, nel vostro calcio ho fatto fatica, ma qui è diverso".

Jonathan David, attaccante dell'Atletico Madrid, ha rilasciato una lunga intervista a SportMediaset dopo la vittoria contro il Real Madrid per 2-1, arrivata grazie a un suo gol: "È stata una prestazione importante per noi nella partita dell'anno, è stato fantastico vincere così".

Ha un feeling particolare con Simeone, aveva solo bisogno di fiducia?

"Credo di sì, ci troviamo bene, il Cholo dà molta fiducia ai suoi giocatori e lo apprezzo molto".

Questo è il vero David?

"Sì, tutto dipende dal mio approccio. Mi fa molto piacere avere un momento così positivo e segnare dei gol, spero che duri il più a lungo possibile".

Come mai non abbiamo visto questo David alla Juventus?

"Non ci sono motivi particolari, a volte una carriera va così. Per me è stata una stagione molto difficile, ho fatto fatica ad adattarmi al vostro calcio. Giocare in un club come la Juventus è complicato, non c'è il tempo per adattarsi, ma la vita continua e sono molto contento di essere a Madrid".

I giornalisti italiani l'hanno criticata troppo?

"No, è parte del vostro lavoro. Da quando sono arrivato mi avete detto chiaramente che l'attaccante della Juventus è il giocatore più criticato d'Italia, so che funziona così, ma va bene, è la vita".