De Paul pista complicata per la Juventus. Simeone: "Rodri fondamentale per l'Atletico"

vedi letture

Prima della pausa natalizia, LaLiga si è chiusa col recupero della 4^ giornata fra Atletico Madrid e Siviglia, gara vinta dai Colchoneros anche grazie ad una grandissima prestazione di Rodrigo De Paul. L’argentino ex Udinese è uno dei nomi presenti sul taccuino della Juventus per gennaio, ma difficilmente il Cholo Simeone lo lascerà partire in inverno.

Questo il pensiero del tecnico dell’Atletico Madrid a margine del successo contro gli andalusi: “Rodrigo è un giocatore davvero importante per noi. Lo dico perché sta continuando a crescere e quello che farà ancora in più sarà un bene principalmente per lui stesso e poi anche per la squadra, perché la rafforzerà ulteriormente”. Parole che testimoniano la stima del Cholo nei confronti del campione del mondo e che di fatto complicano la sua eventuale partenza nella sessione che si aprirà la prossima settimana.

In questa stagione il centrocampista classe ’94 ha trovato una certa continuità con 19 presenze totali, di cui 15 in campionato e 4 in Champions League. Il totale dei minuti è di 1217, ma ancora non è riuscito a trovare la via del gol (sono invece 2 gli assist per i compagni).