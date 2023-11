Delio Rossi: "Inzaghi un po' superficiale alla Lazio, non me l'aspettavo così da allenatore"

Delio Rossi, allenatore di Simone Inzaghi ai tempi della Lazio, si è detto molto sorpreso dall'exploit dell'ex attaccante biancoceleste in panchina nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport odierna. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Ho avuto tanti giocatori che con il tempo sono diventati allenatori a vari livelli, ma onestamente, se penso ai miei anni alla Lazio, non posso dire che Simone mi dava la sensazione di voler intraprendere questa carriera. Per dire, Breda e Liverani erano sempre interessati sia alla tattica sia alla preparazione fisica. Simone no".

Rossi ha spiegato anche cosa lo colpisce di più dell'Inzaghi allenatore: "Io che l’ho conosciuto bene, a volte lo consideravo un po’ superficiale in alcuni atteggiamenti. Adesso, invece, da allenatore, vedo che è concentrato su tutto, molto meticoloso, attento al minimo dettaglio. E sì, questo mi sorprende. Stesso discorso per la sua capacità di leggere le partite".