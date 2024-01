Dendoncker da Birmingham a Napoli per esserci a Euro 2024. Il profilo del belga

vedi letture

TMW vi guida alla scoperta dei volti nuovi in Serie A.

In questo pazzo mercato di gennaio il Napoli è stato di fatto costretto ai salti mortali per via di quanto non è stato invece in grado di fare nella prima parte di stagione da campioni di Italia in carica. Tra i tanti acquisti consegnati a Mazzarri, anche un calciatore di grande richiamo ma dal recente passato abbastanza complicato e alla ricerca di un rilancio. Per farlo ha scelto di tentare la via della Serie A.

Si tratta di Leander Dendoncker, esperto mediano nel giro della nazionale belga che all'occorrenza, e forse anche questo lo ha elevato agli occhi della squadra mercato partenopea, anche difensore, specialmente se la linea arretrata è a tre. Alla ricerca dei minuti che a Birmingham non ha trovato: appena 119 minuti in Premier League, più qualche sparuta apparizione nelle coppe. Troppo poco per un giocatore del suo calibro e alla ricerca di spazio per non perdere il treno Euro 2024 con il Belgio. Potrà provare a rigenerarsi in quel di Napoli: se dovesse convincere, potrebbe essere anche riscattato. Ha già raccolto i suoi primi attimi anche in azzurro, 6 minuti nell'ultimo turno di Serie A.

LA SCHEDA DI DENDONCKER

Nome: Leander Dendoncker

Data di nascita: 15 aprile 1995

Nazionalità: belga

Ruolo: centrocampista centrale

Da dove e come arriva: dall'Aston Villa in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni di euro