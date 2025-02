Dentro Musah, verso il sacrificio Pulisic: le idee di Conceicao per Milan-Feyenoord

vedi letture

Non dovrebbe essere di nuovo un Milan vestito con il 4-2-fantasia per la partita di questa sera (ore 18:45 il fischio di inizio), il ritorno del playoff di Champions League contro il Feyenoord. Anche all'interno del Corriere dello Sport di oggi vengono confermate le nostre anticipazioni sull'idea dell'allenatore rossonero di dare inizialmente maggior equilibrio alla sua squadra. E il sacrificato per far posto all'equilibratore Musah dovrebbe essere il suo connazionale Pulisic. Dal primo minuto dunque, almeno in teoria, minore spinta offensiva per il Diavolo in nome di una maggior copertura.

Le scelte di Conceicao per Milan-Feyenoord. Subito i ‘Fantastici 4’, oppure uno dei supereroi rimane nell’ombra per poi entrare a partita in corso? Questo è il grande dubbio di Sergio Conceicao, in vista della delicata sfida di Champions League contro il Feyenoord. La sensazione è che il portoghese opterà per il 4-3-3, puntando sul rientrante Musah a centrocampo insieme a Fofana e Reijnders. In avanti inamovibile l’ex Gimenez, autore di 2 gol nelle prime 2 presenze in Serie A con la maglia rossonera. Per gli altri due posti nel tridente concorrono Joao Felix, Leao e Pulisic.

La probabile formazione del Milan

(4-3-3) - Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Felix, Gimenez, Leao.