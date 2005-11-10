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Diogo Leite si presenta: "Sapevo della Lazio da marzo. Un onore rigiocare con Doekhi"

Diogo Leite si presenta: "Sapevo della Lazio da marzo. Un onore rigiocare con Doekhi" TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 15:50Serie A

Diogo Leite (27 anni) è da qualche ora ufficialmente un nuovo difensore della Lazio, che lo ha tesserato da svincolato facendogli firmare un contratto di durata biennale - fino al 30 giugno del 2028 - con inserita però anche un'opzione per andare avanti per altri due anni insieme.

La presentazione in biancoceleste

Intanto il neo-difensore biancoceleste ha parlato ai canali ufficiali della Lazio, presentandosi nelle sue nuove vesti: "Oggi è un giorno speciale per me. Volevo venire alla Lazio e finalmente questo giorno è arrivato. Sono felice di indossare questa maglia, soni un grande club con tanta storia. Non vedo l'ora di iniziare. Ho già guardato tante volte la Serie A, mi aspetto di imparare molto, è molto tattico e può far crescere i difensori. Un campionato diverso, ma con grande competitività. Mi aspetto di crescere ancora e raggiungere la miglior condizione".

Quel rapporto speciale da Berlino

Quindi ha spiegato anche perché abbia scelto proprio la Lazio: "Già da marzo sapevo del loro interesse. Ero intrigato da questa proposta, ho rifiutato altri club perché volevo venire qui. Finalmente questo momento è arrivato. Naturalmente ho parlato con Doekhi, è stato importante per la mia scelta". A proposito di quest'ultimo, prosegue e conclude Leite: "Lo conosco da tempo, ritrovarlo qui e giocare di nuovo con lui è un onore. Ne avevamo già parlato in precedenza, prima di firmare, dicevamo che magari un giorno avremmo rigiocato insieme. Quel giorno è arrivato. Sono molto felice. Non vedo l'ora di rivederlo".

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