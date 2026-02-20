Domani Juventus-Como, i convocati di Fabregas: torna Morata, assenti Nico Paz e altri due
Una vittoria che manca da un mese e la voglia di ripartire per rincorrere il sogno chiamato Europa. Questo il diktati di casa Como alla vigilia della gara di campionato contro la Juventus, in programma domani pomeriggio all'Allianz Stadium di Torino alle ore 15:00 e valida per la 26^ giornata di Serie A. Proprio in questi minuti il tecnico Cesc Fabregas ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta.
C'è il ritorno di Alvaro Morata dopo la squalifica scontata per il rosso preso durante il match contro la Fiorentina, non ci sarà invece Nico Paz, ammonito (e diffidato) contro il Milan. Confermate anche le assenze per i lungodegenti Assane Diao e Edoardo Goldaniga.
La lista completa dei convocati
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Valle, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai.