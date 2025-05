Domani Lazio-Juventus, i convocati di Tudor: ci sono Vlahovic e Gatti

Nuovo impegno in trasferta per la Juventus, il penultimo della stagione 2024/2025.

Domani, sabato 10 maggio 2025, alle ore 18:00 i bianconeri affronteranno nella Capitale la Lazio e il match sarà valido per la trentaseiesima giornata di Serie A.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Igor Tudor per la sfida contro la formazione biancoceleste.

Portieri: Perin, Pinsogli, Di Gregorio

Difensori: Alberto, Gatti, Renato Veiga, Kalulu, Savona, Rouhi

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Thuram, Douglas Luiz

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Gonzalez, Adzic, Muani, Weah, Mbangula

Le parole di Tudor in conferenza stampa

"Dusan sta bene. Ha fatto tutta la settimana con noi. Invece gli altri non ci saranno, a parte Gatti che ha fatto una piccola parte con noi e verrà in panchina. Ci sono stati tanti pezzi fatti bene. Ho visto ottimi primi tempi come a Roma, dove abbiamo creato e giocato molto bene. Dal primo giorno dico sempre non bisogna limitarsi quando si chiede di costruire una squadra, bisogna lavorare su tutto. Ci sono problematiche che magari non ti aiutano, però non bisogna arrendersi e tirare il massimo. "Non penso mai a queste robe qua. Io alleno sempre per andare forte. Noi dobbiamo andare sempre forte e uguale. Questa è la mentalità che vogliamo tenere. Non è che dopo 1-0 si va piano o dico di andare piano. Ci sono tanti argomenti che potrei tirare fuori, ma non è il momento e non porta a niente"